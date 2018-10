Producción de gaseosas cae 13,7% hasta agosto por alza del ISC

Entre enero y agosto de 2018, la producción de agua de mesa cayó 14,2%, mientras que la de gaseosas se contrajo en 13,7%, y las rehidratantes en 9,5%; debido al impacto del Impuesto Selectivo al Consumidor (ISC) sobre estas bebidas, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Precisaron que el incremento del ISC sobre las bebidas saborizadas, néctares de frutas, rehidratantes, energizantes, entre otros, ha perjudicado su producción debido a la menor demanda del mercado por el incremento de precio de éstos productos.

Según el SNI, esta tendencia demuestra que se está afectando a la industria formal con cargas impositivas altas; lo que a su vez, promueve la producción y el comercio informal, actividades que constituyen un riesgo para la salud de los consumidores y perjudica el desarrollo económico.

Así, indicaron que según el reporte sectorial del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI, la elaboración de bebidas sin alcohol (aguas minerales naturales y otras aguas embotelladas, limonadas, naranjadas, colas y otros) cayó 13,7% respecto al mismo periodo en el 2017, en tanto que el aporte en impuestos de este sector ascendió a S/ 627 millones, casi S/ 80 millones más de lo que pagó en 2017 (S/ 548 millones).

En ese sentido, el informe explica que el mayor pago de impuestos de esta rama industrial, pese a su menor producción, se debe al alza del impuesto selectivo al consumo (ISC), dispuesta en mayo por el Ejecutivo. Así, de los S/ 627 millones en aporte tributario que hizo el sector de bebidas no alcohólicas, S/ 362 millones correspondió al ISC, un 11% más en términos nominales respecto a enero-agosto del 2017 (S/ 326 millones).

Cabe mencionar que la disminución de la producción en los primeros ocho meses del 2018 es una continuación del menor desempeño que tuvo este sector en el 2017, cuando la producción cayó 4% debido a la desaceleración de la economía, la débil demanda interna y el menor dinamismo del sector comercio, sobre todo, en las ventas minoristas. Antes de esta reducción, entre los años 2007 y 2016, la actividad productiva de la industria de bebidas sin alcohol se expandió a una tasa promedio anual de 7% (ver gráfico).

El reporte del IEES destaca que la producción industrial de bebidas no alcohólicas está marcada fuertemente por un factor estacional. Es decir, la producción de gaseosas, agua saborizadas, rehidratantes, energizantes y agua de mesa se incrementan en los meses más cálidos y se reducen en los más fríos.

Exportaciones

El IEES reportó que entre enero y agosto de 2018, las exportaciones del sector de elaboración de bebidas sin alcohol sumaron US$ 8,7 millones FOB (puesto en puerto), 3,7% más en comparación al mismo periodo del año anterior. En estos primeros ocho meses, la partida arancelaria de bebidas no alcohólicas más exportada fue la de Agua, incluida agua mineral y gaseada, con US$ 6,7 millones FOB. En esta partida se encuentran principalmente bebidas carbonatadas (gaseosas) y néctares. Respecto a los destinos de exportación, los principales mercados fueron Chile y Estados Unidos, que representaron el 65,4% de los envíos totales del sector según el valor exportado.

El reporte del IEES añade que este sector industrial ha sido uno de los que más ha crecido, debido a sus importantes inversiones en plantas, nuevos centros de distribución y mejoras tecnológicas. Asimismo, esta industria está innovando con la elaboración de nuevos productos, especialmente aquellos que contienen bajos niveles de calorías y azúcares con la finalidad de atender la mayor demanda del público que busca consumir productos con menos calorías.