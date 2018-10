Exaportantes de las AFP sin empleo piden devolución de sus fondos

Italo Lescano tiene 50 años y desde hace más de diez años ya no aporta a la AFP tras perder su trabajo. En todo este tiempo, Italo abrió su pequeña tienda de abarrotes, que hoy es un minimarket; cuenta con un camión con el que realiza eventuales servicios de transporte; y algunos fines de semana es proveedor de catering en eventos. Italo está estable económicamente.

"Nunca más volvería a aportar a una AFP. Para empezar no tengo ni S/ 50 mil en mi fondo. Si espero los 15 años que me faltan para jubilarme, tendría fondos para una pensión que no llegaría a los S/ 250 o S/ 300 al mes. ¿Es justo para vivir?", se pregunta.

Por ello, Italo considera que el Estado le debe permitir retirar todo el dinero que aportó a la AFP, que bien podría invertirlo en hacer crecer sus negocios, explica.

"¿Qué beneficio me va a dar la AFP? Esto no es jubilación, es devolución de mis fondos. No me conviene esperar para recibir S/ 200 o S/ 300 mensuales. Ahora tengo 50 años y puedo trabajar ese dinero", agrega. Hoy el régimen de jubilación anticipada permite el retiro de los fondos a los 55 años para los hombres y a los 50 para las mujeres.

Falta de empleo

"Si te pones a buscar trabajo en el periódico, no hay trabajo para personas de 40 a 50 años. Soy administradora de profesión y la primera traba es la edad", dice Teresa Polo, de 49 años, y que actualmente se encuentra desempleada. Teresa no aporta a su AFP desde hace ocho años.

En enero de este año Teresa tenía S/ 79 mil en el fondo de su AFP. Con la volatilidad de las inversiones que realizan las AFP, el último reporte de setiembre le arrojó un total de S/ 75 mil en su fondo, es decir, ha perdido S/ 4 mil en lo que va del año.

"¿Qué voy a hacer a mis 65 años con una pensión de S/ 100 o S/ 150?", dice Teresa, quien ha intentado retirar su dinero a través de la Jubilación Anticipada y le han impuesto trabas para realizarlo.

"El sistema de la AFP no está hecho para beneficiar al aportante. Yo debería tener derecho de acceder a mis fondos desde que dejé de aportar y eso no se cumple", cuenta ofuscada.

Italo y Teresa lideran la Asociación Peruana de Ex Aportantes a las AFP (Apexapafp) y aseguran agrupar a más de cinco mil personas con casos similares. Todos están a la espera de que el Congreso apruebe el proyecto de ley 1737, elaborado por el congresista Justiniano Apaza, que permite devolver los aportes de quienes tienen al menos 40 años y no encuentran empleo por un periodo de 12 meses.

"No nos interesa la jubilación. Nos interesa que las AFP nos devuelvan esa cartera pesada con nuestros fondos", dice Italo y su reclamo parece justo.

Problemas en el sistema

Sin embargo, estos casos son la conjugación de dos problemas más profundos: la poca generación de empleo por las bajas tasas de crecimiento de la economía y un sistema de pensiones que pide una reforma a gritos.

Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, considera que la solución no consiste en normas 'parche' al sistema como la propuesta del congresista Apaza. El problema, asegura, pasa por una verdadera reforma del sistema de pensiones en la que tanto el Estado, como el empleador y el trabajador, contribuyan para garantizar ahorros en cada cuenta individual.

"Estamos bien lejos de la solución a este problema. Lo que estamos haciendo es motivar a las personas que no tienen trabajo a comerse el poco ahorro que han generado invirtiéndolo en algún negocio y donde definitivamente estás comprometido a trabajar hasta el día que fallezcas", dijo a La República.

La representante de las AFP explicó que el aporte o la generación de ahorro para la jubilación "es indispensable".

"También debería discutirse el tema de una pensión mínima que garantice una población sin pobreza en la vejez", dijo Prialé.❧