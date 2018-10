¿Qué pasa si tu jefe no acepta tu petición de vacaciones por un día?

Jorge Ágreda, socio del Área Laboral de EY Perú, afirma que para solicitar un día de vacaciones el trabajador debe pedir por escrito el fraccionamiento para el disfrute de días de modo individual, sin embargo, es el empleador quien finalmente decide si acepta o no la solicitud.

“La norma no otorga propiamente un derecho al trabajador, por lo que será finalmente el empleador quien decida si acepta o no tal solicitud dentro de su potestad directriz. Inclusive, puede establecer procedimientos y reglas para acceder a este beneficio”, explica Ágreda.

Es así como el socio de EY Perú asegura que, si un empleador no acepta la solicitud de vacaciones, el trabajador debería aceptar dicha decisión, salvo que pueda acreditar que la negativa obedezca a cuestiones discriminatorias o de hostigamiento, las que podrían denunciarse.

“Si bien este decreto podría beneficiar a los trabajadores porque tendrán mayor flexibilidad para organizar sus descansos vacacionales, es necesario que los empleadores sepan que en caso se extinga el vínculo laboral y el trabajador no tuviese suficientes vacaciones truncas para compensar los días otorgados por adelantado, el trabajador no se encuentra obligado a compensación alguna. De esta manera, el empleador estaría asumiendo el costo de los días no trabajados, aunque se podrían explorar algunas alternativas de solución”, comenta Ágreda.

Por tal razón el especialista recomienda que los empleadores revisen las políticas internas de la empresa sobre vacaciones, verifiquen que no se efectúen descuentos en la liquidación en beneficios sociales por adelantos de vacaciones que sean superiores a las vacaciones truncas, elaboren formatos de convenios de adelanto, fraccionamiento y reducción de vacaciones y automaticen periodos vacacionales mediante un sistema de alerta con data analytics.