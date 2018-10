Trabajo forzado: La historia no contada detrás de la prostitución masculina [FOTOS]

La prostitución es un trabajo, quizá no como cualquier otro, pero sí es el más antiguo. Este oficio esconde peligrosas historias que no figuran en los registros policiales, pese a que ocurren ciudades de países del primer mundo.Daniel, un joven que no quiso revelar su verdadero nombre a la BBC, dijo que se unió al oficio hace una década, después de abandonar la universidad.

En las calles de Londres encontró el sustento. Así como él, un aproximado de 20.000 hombres también, mientras que en el caso de las mujeres suman un total de 80.000 según cifras no oficiales.

En el caso de Daniel, quienes acuden a él suelen tener entre 35 y 85 años. Y su lista de servicios, que promociona por medio de páginas web y aplicaciones, incluye masajes, relaciones sexuales o pasar toda la noche con un cliente. Lo que hace es legal. En Inglaterra, Gales y Escocia el trabajo sexual es ilegal cuando alguien se ve obligado a vender su cuerpo contra su voluntad, si se prostituye en la calle o si regenta un burdel.

Para Daniel, es más seguro y por esa misma razón —por protegerse a sí mismo— dice que se niega a mantener relaciones sexuales sin protección y rechaza a la práctica que se conoce como chem sex y que combina el sexo con las drogas.

Según los datos recopilados por Beyond the Gaze (Más allá de la mirada), un proyecto fundado por el Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales en 2015 para determinar cómo ha moldeado internet el comercio sexual adulto en Reino Unido, más del 12% de los hombres que se dedican a la prostitución consultados aseguró haber sido sexualmente agredido en los últimos cinco años y el 70% reconoció que, de ser víctimas de episodios como esos, probablemente no los reportarían a la policía.

Es más, Hayley Speed de The Men's Room, una de las pocas organizaciones de Reino Unido que ofrece alternativas a hombres jóvenes que quieren dejar las calles, dice que muchos trabajadores sexuales no se toman ese tipo de agresiones, incluso si son violaciones, en serio. Y explica que "se normalizan comportamientos extremos", que se llegan a considerar "parte del oficio".

Otro trabajadorsexual contó que en una ocasión lo violaron en un hotel, después de haberle puesto en la bebida alguna sustancia que le hizo perder el conocimiento. "Cuando llegué había una persona", recuerda. "Pero cuando me desperté, estaba desnudo en la cama, rodeado de cuatro hombres que se estaban tocando sus partes íntimas". "Después, me dejaron ir, con toda normalidad", rememora. "Ni siquiera estaban preocupados de que los pudiera denunciar. Simplemente no les importó".

Otra de las situaciones que se le ha tocado vivir ha sido la negativa de algún para pagar por el servicio recibido o los robos al dinero que recibe de otras personas. “Había veces en las que el cliente no quería pagarme y me encerraba en el coche. No lo dejaban salir hasta que le diera todo el dinero que tenía”.

Casos como éste, son muchos y mientras no denuncien, es poco lo que pueden hacer las autoridades competentes.