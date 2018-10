Macri: “Agradezco a los argentinos que han puesto el hombro a semejante depreciación de la moneda"

Mauricio Macri, presidente de Argentina, habló sobre la crisis económica que vive su país y envió un mensaje a sus compatriotas.

"Estamos viviendo un proceso donde se nos cortó el crédito con el mundo a los países emergentes y Argentina era el que más mangaba para tapar el agujero fiscal, a la vez nos agarró la peor sequía de la historia y después vinieron los cuadernos, que en términos de futuro es algo muy bueno pero en el corto plazo complicó el financiamiento externo", dijo Macri a La Meca de La Rioja.

"Les agradezco cómo han puesto el hombro a semejante depreciación del tipo de cambio, que trajo un rebote de la inflación y que nos pega a todos, sobre todo a los que menos tienen. Es enorme el esfuerzo que están haciendo", añadió, como muestra de reconocimiento a los argentinos que vienen resistiendo los golpes que sufre su moneda.

Para Macri, su Gobierno no puede construir en 2 años algo que no se hizo en 70, por lo que se comprometió a trabajar más día tras día. "Me encantaría que esto fuese más rápido, pero las cosas en serio, las que cuestan, no se hacen de un día para el otro", explicó.