“Uno de los errores más grandes es no tener el control de fusiones”

John Kwoka es uno de los teóricos más importantes de Estados Unidos en materia del control de fusiones. Aunque no conoce a detalle el caso peruano, el economista habla acerca de la necesidad de contar con esta regulación y sus múltiples impactos en la economía y la democracia.

¿Por qué el control de las fusiones es importante para una democracia?

La legislación de control de fusiones se encuentra en casi todos los países, es útil para asegurarse de que los mercados estén abiertos, que la gente pueda aprovechar las oportunidades económicas y sociales, y que la economía no se cierre ante las nuevas ideas y nuevas iniciativas. Los efectos más directos están en los mercados y en la economía, pero también tiene efectos sociales, incluidos, por ejemplo, en los medios de comunicación que brindan espacios a canales y brindan acceso para voces diferentes.

¿El control de fusiones tiene efectos en el nivel de inversiones en una economía?

Los inversionistas quieren saber que tienen certeza sobre los mercados, quieren tener acceso abierto e invertir para luego hacer crecer sus negocios con pequeñas y grandes empresas. También buscan certeza sobre las reglas de las operaciones del mercado. El control de las fusiones puede proporcionar eso. Proporcionarle a las empresas la capacidad para entrar y saber que si están invirtiendo en pequeñas empresas aquí no serán bloqueadas por otras dominantes en algunos mercados, para saber que no se les cobrará sobrecargas por las cosas que compran en la economía como resultado de una fusión por parte de otras empresas. Todo ello ayuda a generar oportunidades de inversión en los mercados. La mayoría de los países del mundo ha adoptado la legislación de control de fusiones para asegurarse de que los mercados estén libres de cárteles.

¿Qué tan poderosas pueden ser las políticas de competencia de Perú sin un control de fusiones?

El problema sin el control de las fusiones es que si las empresas quieren, pueden cooperar, conspirar y subir los precios. Tenemos que evitar eso. Pero también pueden lograr lo mismo mediante una fusión. Entiendo que ustedes (Perú) tienen una experiencia razonable exactamente con eso, con algunas cadenas de tiendas locales que estuvieron involucradas en una simple fusión. Sin el control de las fusiones, se deja abierta la oportunidad para que las empresas escapen y, contrario a los fines de la competencia, logren los mismos objetivos simplemente mediante la fusión. Entonces, es importante. Muchos países, incluido Estados Unidos, comenzaron con la aplicación de la regulación contra la cartelización o la monopolización. Por lo tanto, sin los tres pilares de las políticas de competencia es muy fácil para las empresas escapar de la protección y de los controles que brindan garantías a los consumidores y a las empresas. Ese es el ingrediente necesario para las políticas de competencia.

¿El control de fusiones es una herramienta imperfecta?

Ninguna política pública es completamente perfecta, pero para que esto pueda ser efectivo y útil, la agencia de competencia debe tener la capacidad y los recursos para ejecutar políticas de fusión eficaces y eficientes. Todos los países tienen exactamente eso. En Estados Unidos tenemos un control de fusiones, guías que les dicen a las compañías cuáles son las reglas y cómo es que se da una investigación. Eso da garantía a las empresas de que el control no se usará incorrectamente. Pueden haber errores, pero uno de los errores más grandes es no tener el control de fusiones porque entonces no hay forma de arreglar esos mercados.❧