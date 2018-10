Brexit: Británicos guardan medicinas y alimentos por temor

En Inglaterra, los hogares se encuentran guardando medicinas y alimentos por el temor que le tienen al brexit. Esto, tras 18 meses en los que Reino Unido se encuentra intentando negociar un acuerdo con la Unión Europea que no origine un bloqueo de los puertos o camiones detenidos en las carreteras con sus cargamentos de comida.

Un informe de The New York Times refleja la tensión que se vive por el brexit. “No podemos cambiar muchas cosas, pero podemos prepararnos para las peores consecuencias posibles, pues nadie ha muerto por estar demasiado preparado”, señaló el autor del folleto Alistándonos Juntos, James Patrick. “Tenemos una larga historia de no ser previsivos ante eventos para los que podemos prepararnos”, añadió.

Patrick vive en la región de las Tierras Medias Orientales de Inglaterra. “Es cuestión de tener algunas velas, así como una linterna, una radio de baterías, y quizás un cargador solar para el teléfono”, declaró, en referencia a las cantidades de insumos que se encuentran almacenando.

Por su parte, los analistas asegura que no se puede descontar la posibilidad de una ruptura desordenada. “Para quienes dependen de medicamentos importados, un brexit desordenado es muy preocupante, y el gobierno ha pedido a las empresas farmacéuticas que almacenen provisiones de medicamentos para seis semanas”, se lee en la publicación.