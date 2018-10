Proyecto Alto Piura no podrá usar cartas fianza

Piura. El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) no podrá usar las cartas fianza y con ello los 70 millones de soles que se entregaron como adelanto al consorcio Obrainsa Astaldi.

Esto informó el gerente de la Unidad Ejecutora, Marco Vargas Trelles, debido a que la empresa obtuvo una medida cautelar para inmovilizar las cuentas, la cual fue remitida por el juez Juan Pablo Rengifo Santander, titular del 13º Juzgado Civil Subespecial Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Esto, añadió Vargas, pese a que el mencionado juez no tiene competencia territorial, ya que es el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Piura quien debería pronunciarse ante la resolución del contrato, por incumplimientos contractuales.

El funcionario recordó que el Peihap planteó a la empresa la intervención económica de la obra para continuar con los componentes, no obstante el consorcio no muestra interés. Por el contrario, dijo, “actúa de mala fe”, solicitando resoluciones judiciales, pese a no tener competencia.

“El juez ha aceptado en forma inaudita una contracautela de quinientos mil soles, inmovilizando cartas fianza por más de ciento cinco millones de soles, poniendo en grave riesgo los recursos del Estado, sobre todo los setenta millones de soles que fueron entregados en efectivo al contratista”, señaló.

Ante ello el gerente señaló que hoy se dará ultimátum al consorcio Obrainsa Astaldi para que deposite el dinero a las cuentas mancomunadas como alternativa para continuar con la obra. De no hacerlo, se resolverá el contrato de inmediato.

Precisó que a la fecha el proyecto cuenta con 79 millones de soles, con lo cual el próximo gobierno iniciará una próxima licitación. Añadió que este gobierno deja un avance del 20% en el túnel de trasvase, las vías de acceso y carreteras.