Estas son las razones por las que un banco podría negarte un crédito

Algunos peruanos, ya sea por necesidad, por negocio o para comprar algún artículo de utilidad, necesitan dinero para cumplir sus planes para lograrlo, por ello recurren a préstamos entre familiares o amigos, juntas y también al tradicional sistema bancario.

Existen entidades bancarias que sólo mostrando el Documento Nacional de Identidad (DNI), pre aprueban un crédito, para otras no es suficiente este documento para poder entregar el dinero en las manos del solicitante.

Ante estas dudas, el grupo Kobranzas nos indica cuáles podrían ser los motivos para que el sistema bancario pueda negarnos un crédito:

Si tienes un mal historial. El comportamiento de pago es pieza clave en cualquier solicitud de préstamo, si el banco donde está pidiendo el préstamo detecta que su cumplimiento de pago no es el mejor, le pedirá que solucione el asunto y espere un tiempo prudente en donde el sistema bancario vea que su comportamiento de pago se ha vuelto puntual.

Si pide más créditos en otros bancos. Si pide un crédito de más de dos bancos en corto tiempo y uno de ellos se da cuenta, es probable que se lo nieguen, debido a que se puede interpretar como desesperación o que tiene una urgencia de dinero. Por ello se recomienda que antes de ver si califica al crédito, debe asegurarse de que no se haga una solicitud formal, ni una revisión sin su autorización.

Irregularidades en su declaración. Si la asesora del banco detecta que no indicó cierta información en el formulario de solicitud de préstamo o se equivoca en algún dato importante, es probable que no le presten el dinero que espera. Por ello, el grupo Kobranzas le sugiere que sea honesto con lo declara, ya que las entidades bancarias aprecian la sinceridad en sus clientes y puedan buscar juntos una solución.

No usar la tarjeta de crédito. No es malo tener una tarjeta y no usarla, lo malo es que al pedir un préstamo evaluarán su historial y al ver que cuenta con productos bancarios pero que no usa, su solicitud será automáticamente rechazada. Por ello se recomienda hacer una compra estratégica y responsable, como por ejemplo un electrodoméstico, una computadora para su trabajo, etc.

Si no puedes comprobar tus ingresos. Es un motivo bastante evidente, pero no puede dejar de mencionarse al momento de pedir un crédito, ya que algunas entidades requieren información de ingresos mensuales y otros pueden pedir hasta un aval o un inmueble como garantía.