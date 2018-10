Call center y colegios contratan personal sin beneficios laborales

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) detectó, después de un operativo de fiscalización, que una empresa de call center y diversos centros educativos estarían incumpliendo derechos de sus trabajadores. Las empresas intervenidas tienen un plazo para subsanar la situación contractual del personal.

Durante el operativo se encontró un call center ubicado en San Isidro que tiene a la mayoría de sus colaboradores contratados por una microempresa y no por la misma compañía por lo que reciben una remuneración mínima y 15 días de vacaciones anuales.

Además, se detectó que alrededor de 80 trabajadores no se encontraban registrados en planilla, sino que tenían contratos como locadores de servicios, contrato que implica no estar subordinado a la empresa y no brinda beneficios laborales.

En el caso de las instituciones educativas, la Sunafil intervino varios colegios del distrito de La Molina, donde se hallarron docentes a tiempo completo con un contrato de locación de servicios cuando les corresponde estar inscritos como trabajadores en planilla para gozar de sus beneficios laborales y contar con seguro de salud.