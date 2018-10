Plantean que empresas que se acojan a Programa de Clemencia también sean sancionadas

A través de un proyecto de Ley, el congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Gonzales, propuso que las empresas que se acojan al Programa de Clemencia del Indecopi para denunciar carteles empresariales en el país también sean sancionadas, puesto que actualmente la primer empresa delatora está exonerada.

Para ello, el parlamentario propone en su proyecto la modificación del artículo 26 del Decreto Legislativo 1205, 'Ley que modifica la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas', en el cual se exonera de sanción a la empresa que ayude a detectar y acreditar la existencia de una práctica colusoria, así como a sancionar a los responsables.

"El proyecto nació a raíz del tema (monopolio) del papel higiénico y la concentración del precio del pollo en 1996 el cual se resolvió y sancionó 10 años después, pero nos dimos cuenta que se había exonerado al primer delator, y eso no puede ser, que después de una década se delaten entre ellos mismos y encima se exonere. Me parece injusto", declaró Gonzales a este medio.

El texto que modificaría el decreto legislativo del Indecopi señala que la reducción para la primera empresa que brinde pruebas respecto a conductas anticompetitivas y la identidad de los infractores sería del 80% de la sanción. Mientras que la segunda empresa que busque acogerse sería de 40%, para el tercero el 20% y el resto, sólo 10% de la sanción impuestas Decreto Legislativo 1205.

No obstante, dicho proyecto no tendría opiniones favorables de once organismos, entre ellos, del Ministerio de Economía y Finanzas, Produce, Indecopi, quienes argumentan que sería una práctica que va contra la regulación que propone la OCDE.

"No estoy en contra de la empresa privada pero no puedo permitir que esta posición de dominio de monopolios perjudiquen a nosotros como consumidores. Después de lo que descubrimos sobre el papel higiénico, no he visto que se hará bajado el precio para el público", apuntó.

Asimismo, señaló que si bien el Perú debe ir regularizándose de acuerdo a los estándares que dispone la OCDE, la realidad peruana es totalmente diferente. "Si hoy nosotros debemos aplicar políticas de primer mundo, entonces primero cambiemos el mercado. Somos un país donde no creo que se permita la exoneración, por lo menos ahora no".

Cabe señalar que el proyecto de Ley se debatió hoy en la Comisión del Defensa del Consumidor del Congreso de la República y seguirá en debate la próxima semana, donde también se planteó que se debata el proyecto de ley que regula las concentraciones empresariales.