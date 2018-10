Los mejores 5 consejos financieros que da la Biblia que hasta un ateo debe seguir (fotogalería)

2. Hacer un presupuesto Lucas 14: 28-30 – Supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿No se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no es capaz de terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de usted, diciendo: “Esta persona comenzó a edificar y no pudo terminar. Todos saben qué necesitan para cubrir el costo de las necesidades en primer lugar, pero esos costos no siempre vienen de inmediato, por lo que se necesita planificar para ellos o hacer un presupuesto. Algunos gastos importantes, tales como el pago del alquiler, solamente se vencen una vez por mes. Otros, como las primas de seguros de hogar, solo vienen una vez al año.