Fujimorismo quiso aplazar aprobación de ley sobre regulaciones

Aunque la bancada fujimorista quiso aplazar el debate, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen de ley que regula las fusiones y concentraciones empresariales en el país, norma que tiene como objetivo velar por la libre competencia del el mercado, así como proteger los derechos de los consumidores.

La norma, que ya cuenta con la opinión favorable del Indecopi y el Ministerio de Economía y Finanzas, pasaría ahora al pleno del Congreso para su aprobación final.

Sobre este punto, asesores de la bancada de Acción Popular explicaron que el dictamen deberá ingresar por mesa de partes del Congreso y luego ser presentado ante la secretaría del pleno del Legislativo para que pueda ingresar a la agenda, procedimiento que podría durar una semana, estimaron.

quisieron oponerse

Durante el debate del dictamen, la congresista fujimorista Úrsula Letona solicitó a la Comisión la incorporación a la ley de las propuestas enviadas por el fujimorismo a la secretaría de la comisión, que, entre otros, proponían excluir -de la aplicación- al sistema financiero y bancario, por lo que sugirió que no debería votarse. “Como bancada creemos que el proyecto no está listo”, señaló.

Opinión similar tuvo su colega de bancada Cecilia Chacón, quien solicitó que el dictamen siguiera en debate.

En respuesta, el presidente de la Comisión de Economía, Carlos Bruce, precisó que sí se incluyeron algunas propuestas, “excepto la solicitud explícita de ustedes, de excluir a las entidades financieras. No nos parece. Pueden votar en contra si creen que no debe ser incluida”, remarcó.

Asimismo, Jorge del Castillo, parlamentario del APRA e impulsor del proyecto de ley, aclaró que la norma es genérica.

“(...) Recordemos que el proceso comenzó a mediados del 2016, hemos trabajado la norma con expertos internacionales del UNTEC y OCDE, así como consultores universitarios, el sector público, y subrayo también la evolución de la opinión que tuvieron el MEF y el Indecopi, al inicio en contra y finalmente, a favor”, declaró a La República.

Cabe precisar que la ley fue aprobada por los parlamentarios Marisa Glave, Marco Arana, Víctor Andrés García Belaunde, Jorge del Castillo, Guido Lombardi, Mercedes Aráoz y Carlos Bruce. Mientras que los congresistas fujimoristas Ángel Neyra, Osías Ramírez y Karla Schaefer se abstuvieron. ❧

Comisión incluyó propuestas de congresistas y el MEF

El texto de la norma aprobada contempla algunas modificaciones en cuanto a la vigencia, sanciones y fortalecimiento del Indecopi, entre otros.

Por recomendación del MEF, la norma tendrá ahora 12 meses de plazo para su adecuación antes que entre en vigencia. Antes eran solo seis meses.

Se elevó la multa para infracciones leves, de 1 a 2,5% del volumen de ventas o ingreso de las empresas.

Se incluyó en el Art. 6 del texto sustitutorio de la norma, el incremento de presupuesto para el fortalecimiento del Indecopi.

La Comisión de Defensa del Consumidor también emitirá su dictamen.

Jorge del Castillo

Congresista del APRA

“El proyecto no está en contra del crecimiento interno de las empresas, pero si compra, esa adquisición está en materia de control”.

Úrsula Letona

Congresista de Fuerza Popular

“Como bancada creemos que el proyecto no está listo (...), la verdad no entendemos el criterio para no incluir la propuesta que hemos alcanzado”.