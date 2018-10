Fallo de La Haya: ¿Cuáles serían los efectos económicos en Bolivia y Chile?

Luego de que se dio el fallo de La Haya en la que señaló que Chile no está obligado a negociar la salida soberana al océano Pacífico que pidió Bolivia mediante una demanda al tribunal en el 2013, muchos se preguntan cómo afectará esta decisión en la economía de Chile y Bolivia.

Según detalló la BBC, Bolivia habla del "daño económico" que le ha provocado la falta de litoral y hace millonarios cálculos sobre cuánto dinero podría ingresar al país. "Anualmente el país pierde la posibilidad de que su Producto Interno Bruto crezca entre un 1% y un 3%", dice Gary Rodríguez, economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

El medio detalló que estos datos significan, de acuerdo a los cálculos de la organización, una pérdida económica de entre US$400 y US$1.000 millones al año.

Por su parte, Astrid Espaliat, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, explicó a la BBC. "Chile no sabe cómo hacen ese cálculo de perjuicio económico de un 2% del PIB. Sacar la mercancía y trasladarla a otro lugar del mundo tiene un determinado costo. Ese costo no cambia, no sé cómo puede variar eso en función de tener soberanía o no tener soberanía", explicó.