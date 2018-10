Dos farmacéuticas en Perú eludirían impuestos por casi US$ 4 millones

Las empresas farmacéuticas más grandes del mundo están poniendo en peligro la salud de los países con población en pobreza al privar a sus gobiernos de importantes sumas de impuestos.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el estudio "Receta para la pobreza" que trabaja Oxfam y que analiza los niveles de elusión tributaria en el que inciden cuatro empresas del rubro: Abbott, Johnson & Johnson, Merck y Pfizer.

Precisamente, las cuatro corporaciones mantienen operaciones en Perú y, según el estudio, dos de ellas estarían dejando de pagar una suma de US$ 3 millones 804 mil 986 en impuestos. Se trata de Johnson & Johnson (US$ 1.920 millones) y Pfizer (US$ 1.884 millones).

Alejandra Alayza, coordinadora de Políticas de Oxfam, explicó que para fines de este estudio se analizaron los estados de cuenta de las compañías.

"Si observamos el dato global para Perú, vemos que sí hay un dinero que ha quedado en el país. Sin embargo, si uno lo mira por laboratorios, Johnson & Johnson y Pfizer dejan de pagar impuestos. Desde Oxfam señalamos que Johnson & Johnson es precisamente una de las empresas que tienen los esquemas de elusión tributaria más agresivos y con márgenes de no tributación más fuertes", aseveró.

Cabe recordar que la elusión tributaria, definida por la propia Sunat, es la estrategia que aplica cada empresa para aprovechar las zonas grises de la legislación y minimizar su pago de impuestos. En principio, esta práctica no es ilegal.

No obstante, se vuelve trascendente al observar que, según el estudio, las cuatro corporaciones habrían dejado de tributar US$ 112 millones, monto con el cual se pudieron financiar programas de vacunación del Virus del Papiloma Humano para 2 de cada 3 niñas nacidas en países como Chile, Colombia, Ecuador, India, Pakistán, Tailandia y Perú.

Márgenes de ganancia

En la misma línea, también se analizan las ganancias registradas por las empresas y se encuentra un patrón peculiar: sus márgenes son menores en países en desarrollo, pero son altos en aquellos que son paraísos fiscales.

"Mientras que en países en desarrollo reportan 5% de ganancia, la cifra en países que se consideran paraísos fiscales se incrementa en 31%. ¿De dónde genera tanto dinero en tan pocos países en comparación con los demás?", acotó Alayza.

Oxfam toma en cuenta que, según investigaciones elaboradas en el 2015, casi el 40% de los beneficios empresariales totales se transfirió artificialmente a paraísos fiscales, lo cual constituye una de las principales causas de la reducción de los ingresos procedentes del impuesto aplicados a empresas en todo el mundo.

"Estamos preocupados con el rol que la elusión tributaria juega en las economías en desarrollo, donde las corporaciones, aprovechando paraísos fiscales, crean sistemas para evitar el pago de tributos y así socavan los esfuerzos de los Estados para invertir en la lucha contra la pobreza", concluyó la especialista.

La metodología

Para hacer los cálculos de las utilidades de las empresas en cada país, se sumaron los beneficios de todas las filiales de la empresa en un país y dicho resultado se dividió entre el total de ingresos globales de la empresa.

Para calcular los montos de impuestos eludidos, se multiplicaron los ingresos de cada uno de los países por el margen de ganancia global. El resultado son los beneficios de cada empresa en el país correspondiente si los márgenes fuesen uniformes en todo el mundo.

Luego se aplicó el impuesto de cada país. Por último, se ha restado la cantidad de impuestos que cada empresa ha tributado en el país.

Resulta importante explicar la metodología ya que los datos utilizados provienen de informes financieros globales.

Sin embargo, ninguna de estas cuatro farmacéuticas publica informes país por país sobre sus ingresos, beneficios, impuestos que pagan, número de empleados y activos. "Una mayor transparencia en la información que hacen pública las grandes empresas permitiría arrojar luz sobre las injusticias que presenta el sistema actual", recalca el informe.

También es importante mencionar que Oxfam contrastó los resultados con las propias farmacéuticas, pero ellas "no confirmaron ni desmintieron los hallazgos específicos de la investigación".❧

Claves

Los datos publicados forman parte de un adelanto del estudio, el cual revelará próximos datos el jueves 25 de octubre.

Según el Grupo de Justicia Fiscal del Perú, si los actuales niveles de evasión y elusión tributaria se mantienen, la pérdida fiscal al 2018 sería cerca de S/ 66 mil millones.

