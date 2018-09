DONALD TRUMP, FED Y TASA DE INTERÉS

La política monetaria es responsabilidad de la autoridad monetaria, que está ejercida por instituciones que tienen diferentes nombres, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCR); Banco de Inglaterra (BoE); Sistema de la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos; Banco de la República de Colombia, y así encontramos organismos de regulación monetaria en todos los países del mundo. Estas instituciones aplican diferentes instrumentos de regulación monetaria, uno de los cuales, frecuentemente utilizado, es la tasa de interés de referencia. El FED Es la forma como se le conoce al Sistema de la Reserva Federal, que es el banco central de los Estados Unidos y que estuvo dirigido por la Sra. Janet Yellen hasta febrero de este año, con una política conservadora y no expansiva. Posteriormente el Presidente Trump designa a Jerome Powell, en reemplazo de la anterior presidenta, esperando una política monetaria diferente a la anterior. Sin embargo, el nuevo presidente ha mantenido una política no expansiva, que se ha manifestado por el aumento de la tasa de interés de referencia. El Comité de Política Monetaria del FED analiza cada 90 días las principales medidas a aplicar; es así que el 26 de setiembre decide aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, llegando a 2.25%, que es el tercer aumento del año y los analistas esperan una nueva variación en el mes de diciembre. Una tasa de interés baja se considera expansiva porque favorece el crecimiento económico y evita el riesgo de la inflación y, por supuesto, un aumento tiene el efecto contrario. La decisión de aumentar la tasa va en contra de los deseos del Presidente Trump, que le gustaría una política expansiva como un medio de aumentar la liquidez de la economía. Cabe resaltar que las decisiones del FED son técnicas y están separadas del poder político, como debe ser. Qué Pasa en el Perú La política monetaria del BCR es expansiva, lo que se manifiesta en una tasa de interés baja, que actualmente es de 2.75%, desde hace seis meses. Históricamente la tasa establecida por el FED ha sido muy superior a la del BCR, con una diferencia de cuatro puntos porcentuales (4.25% vs 0.25%); sin embargo, actualmente la diferencia es solamente de 0.5%, por haberla reducido el BCR y aumentado el FED. Esta situación puede tener algún impacto en la economía peruana: • Aumento en la tasa de interés de mercado porque los bancos “fondean” recursos del exterior, por los cuales tendrán que pagar una tasa más alta. • Se reduce el spread entre Estados Unidos y el Perú, lo que puede desincentivar las inversiones financieras en nuestro país (no las reales), con la consecuente salida de capitales de corto plazo. • La demanda de moneda extranjera, por la salida de capitales, puede presionar la demanda de moneda extranjera, aumentando el tipo de cambio. Conclusión El FED está aplicando una política monetaria conservadora, puesta en manifiesto por el aumento de la tasa de interés de referencia; el BCR está reduciendo la mencionada tasa, lo que ha originado que el diferencial entre Estados Unidos y el Perú sea de solamente 0.5% anual, lo que puede tener algún impacto en la economía peruana, como suba de la tasa de interés activa y, eventualmente, un aumento en el precio del dólar.