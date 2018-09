Ministro de Economía argentino defiende cambio de política monetaria

EFE

El ministro de Economía argentino, Nicolás Dujovne, defendió el cambio de la política monetaria anunciada el pasado miércoles por el Banco Central y dijo que el nuevo régimen permitirá dar mayor certidumbre en el mercado cambiario. "Hacía falta un cambio radical en la política monetaria porque hasta ahora lo único que veíamos era que, mes a mes, el tipo de cambio se depreciaba y eso se traspasaba a los precios. Había que revertir eso con un cambio fundamental en la política monetaria", dijo Dujovne en declaraciones radiales.



El funcionario sostuvo que ahora hay dejar actuar por un tiempo el nuevo régimen, que fue anunciado el miércoles, como parte de un renovado acuerdo a tres años de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un total de 57.100 millones de dólares.

El Banco Central, que por casi tres años se manejó con un esquema de metas de inflación que no dio resultados, adopta ahora una política monetaria con ancla en el control de la base monetaria y la definición de una zona de cotización del dólar en la que la autoridad monetaria no intervendrá en el mercado cambiario.



"Argentina se compromete a que la base monetaria no va a crecer por varios meses. De esa manera, nos aseguramos de que la emisión de pesos va a ser cero por bastante tiempo y esa es la base de la estabilidad cambiaria, porque si no hay emisión de pesos, no hay pesos con los que comprar los dólares", dijo Dujovne.



Argentina ha vivido desde finales de abril pasado una fuerte turbulencia en el mercado cambiario, que ha hecho desplomar el valor de la moneda nacional.