Experto lo afirma: "Somos monógamos porque somos pobres"

A sus 69 años, Manuel Lucas Matheu sigue estudiando la relación entre la sociedad y el sexo. Nacido en Andalucía, es miembro de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, además de miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica.

Y en una reciente entrevista con BBC Mundo, el especialista advirtió una de las razones por la que se practica la monogamia: la pobreza.

PUEDES VER: Tipo de cambio sube frente al sol este 28 de setiembre

Matheu niega que el hombre sea monógamo por naturaleza. "En más de 800 sociedades el 80% de ellas no son monogámicas. O son poligínicas (el varón tiene varias parejas sexuales) o son poliándricas (es la mujer la que tiene distintos compañeros sexuales)", dijo citando un estudio.

"Lo que ocurre es que la cultura occidental ha contaminado a muchísimas otras culturas y ha extendido la monogamia por el mundo", agregó.

Es en base a este estudio que Matheu establece la relación entre la pobreza y la monogamia. "Solo hay que observar nuestra sociedad para entenderlo: los ricos no son monógamos, a lo mucho son monógamos secuenciales (es decir, a lo largo de su vida tienen consecutivamente varias parejas, una detrás de otra). Los que no somos ricos no podemos ser monógamos secuenciales porque separarse y divorciarse conlleva un enorme daño económico. Y la poligamia (tener varios compañeros sexuales a la vez) también es muy caro, ni usted ni yo nos la podemos permitir", dijo.

Además, se trata de un comportamiento que se puede observar en la naturaleza. "Es el caso, por ejemplo, de las cigüeñas. Las cigüeñas con monógamas porque tienen que emplear un montón de energía todos los años en las larguísimas migraciones que realizan. Y todos los animales que viven en lugares donde es difícil encontrar alimento suelen ser más monógamo", afirmó.