Congreso aprueba regulación para servicio de taxis por aplicativos Cafetaleros suspendenhuelga y negocian con el MinagriPetroperú emitirá bonos por US$ 600 millones

Los productores de café informaron que las acciones de protesta convocadas para exigir que el Gobierno atienda sus reclamos fueron suspendidas luego que se iniciara una ronda de diálogo con el Ministerio de Agricultura y Riego. Así lo dio a conocer el director regional Comercio Exterior y Turismo de Junín, Michel Antignani.

“Ayer hubo movilizaciones pacíficas y en la noche el Minagri nos convocó a una mesa de diálogo. Hoy varios dirigentes están en Lima. En nuestra representación está la Cooperativa Agraria de la Selva Central Cafetalera”, dijo Antignani.❧

El Pleno del Congreso aprobó ayer, el proyecto de ley que crea y regula el servicio de taxis por aplicativos. La norma establece obligaciones tanto para las empresas que administran estas aplicaciones como para los choferes, con el fin de asegurar la legalidad del servicio, promover la mejora y calidad del mismo e identificar las responsabilidades entre el operador de la plataforma y los usuarios.

La ley dispone que los conductores que formen parte de estas empresas deben cumplir ciertos requisitos como contar con licencia de conducir vigente, no tener antecedentes penales ni judiciales y tampoco tener faltas reincidentes. No se precisó si es necesario solo un brevete particular. Los vehículos, en cambio, deberán contar con tecnología de geolocalización, SOAT y el certificado de revisión técnica vehicular.

Durante el debate, varios congresistas aseguraron que se encuentran a favor de que se establezcan regulaciones para este servicio, sin embargo precisaron la necesidad de revisar la ley y ajustarla a la realidad teniendo en cuenta que se trata de un nuevo modelo de negocio que no se puede regular de la misma forma que a los demás servicios de transporte público que existen en el país.

La norma se aprobó con la votación de 91 congresistas, distribuidos en 63 a favor, 4 abstenciones y 27 en contra.❧

Petroperú planea una emisión de bonos por unos US$ 600 millones el próximo año en Nueva York para financiar parte del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), señaló el presidente de la compañía James Atkins.

En junio del año pasado, la petrolera estatal debutó en el mercado internacional al colocar unos US$ 2.000 millones en bonos, con una demanda que superó en cinco veces la oferta, en el marco de su plan de inversiones.

Atkins expresó su confianza en que la obra estará completada para diciembre del 2020, plazo previsto en el cronograma para que la instalación comience a refinar crudo liviano y también pesado, y así pasar de un margen de ganancia de US$4 o US$5 por barril refinado a entre US$8 y US$9.

Petroperú ha puesto en marcha un proceso de modernización de su refinería en Talara, en la región de Piura, y cuya inversión asciende a unos US$ 5.400 millones.

Atkins afirmó en una conferencia con la prensa extranjera que la canadiense Frontera Energy, la española Cepsa, la argentina Pluspetrol y la argelina Sonatrach han mostrado interés en asociarse con Petroperú para desarrollar el lote 192. ❧