Cafetaleros suspenden huelga e inician proceso de diálogo con el Minagri

Los productores de café informaron que las acciones de protesta convocadas para exigir que el Gobierno atienda sus reclamos fue suspendida luego que se iniciara una ronda de diálogo con el Ministerio de Agricultura y Riego, así lo informó el director regional Comercio Exterior y Turismo de Junín, Michel Antignani.

“Ayer hubo movilizaciones pacíficas y en la noche el Minagri nos convocó a una mesa de diálogo; por eso, hoy varios dirigentes están en Lima exponiendo lo que el Gobierno ya sabe, pero lo volveremos a repetir. En nuestra representación está la Cooperativa Agraria de la Selva Central Cafetalera”, dijo Antignani.

Aclaró que la tranquilidad de los caficultores es momentánea y que, si no se toman en cuentan sus reclamos, las acciones de protesta volverán y serán más radicales. “Es urgente que se revisen las deudas con Agrobanco, porque no es cuestión de que sean condonadas. Si eso ocurre, no podrán recibir nuevos créditos porque quedarán marcados como malos pagadores”.

Por otra parte, señaló que los cafetaleros no desean que su protesta sea utilizada con fines políticos y exigieron al candidato al gobierno regional, Vladimir Cerrón que no se involucre en los reclamos de los productores.