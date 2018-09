Exigen que Ley de Hidrocarburos regrese a comisiones

Luego de conocerse que los Ministerios de Energía y Minas (MEM) así como el Ministerio del Ambiente (Minam) acordaron que el despacho que conduce Fabiola Muñoz no pierda autonomía en materia ambiental so pretexto de incentivar las inversiones en esta actividad extractiva, se recomendó que el dictamen regrese a comisiones para ser analizado y se le incorpore los acuerdos logrados dentro del Ejecutivo, entre otros.

Así lo indicó Juan Castillo More, secretario general del Sindicato Unificado de Petroperú-Talara, quien subrayó que el dictamen debe ser devuelto a la comisión de Energía y Minas para que se le incorpore el documento donde se zanja los acuerdos en el Ejecutivo, y ese texto final luego ser enviado al Pleno del Congreso. Alertó que de no hacerse esta formalidad, se corre el riesgo que el acuerdo que fue enviado a la Comisión de Energía no se tome en consideración y se apruebe el dictamen tal cual fue enviado inicialmente.

Asimismo, instó a que el proyecto también pase por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología, en donde a través de una maniobra no muy clara, se le exoneró de emitir un pronunciamiento.

Wilbert Rozas, presidente de esta comisión así como la congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda exigieron que el dictamen de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos pase por esta comisión en vista que atenta contra derechos de pueblos indígenas y la sostenibilidad ambiental.