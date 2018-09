Indecopi alerta sobre ventas de programas vacacionales bajo modalidad de premios o sorteos

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que la venta de programas vacacionales encubierta en estrategias comerciales como sorteos, raspa y gana, y mecanismos similares, está prohibida según el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Según detallaron, la Policía Nacional del Perú ha advertido que muchos de estos proveedores no existen y no son formales. Por el contrario, se trata de empresas fantasma que buscan engañar y estafar a los consumidores para obtener beneficios económicos. También recomendaron no entregar tarjetas de crédito o débito y denunciar los hechos ante la PNP.

Indecopi explicó que la estrategia comercial de venta de vacaciones de manera encubierta está prohibida porque es considerada un método comercial engañoso con condiciones desventajosas para los consumidores.

Una alternativa para verificar la confiabilidad de un proveedor es verificar si es que la empresa ha recibido alguna sanción de Indecopi. Para ello es importante utilizar la herramienta Mira A quién le compras, ubicada en la web de Indecopi.

Si contrató bajo la modalidad descrita, el Código de Consumo reconoce su derecho a retractarse, es decir a resolver el contrato dentro de los siete días después de haberlo suscrito.

Ante cualquier duda o consulta, comuníquese con el Indecopi. Envíe un correo a sacreclamo@indecopi.gob.pe Asimismo, si desea presentar una denuncia o reclamo puede llamar al 224 7777 o al 0 800 4 4040