Conoce cuanto pagó un empresario para hacerse dueño de la revista TIME

EFE

El multimillonario cofundador de Salesforce, Marc Benioff, y su esposa han cerrado la compra de la revista Time por 190 millones de dólares, pero no pretenden involucrarse en su línea editorial, explicó el propio Benioff.



En una entrevista en The New York Times, Benioff indicó que él y su mujer no se involucran en el día a día operativo de sus inversiones, a la vez que defendió la adquisición al asegurar que Time es "un gran activo" y que tiene "potencial".



La compra ha sido confirmada por la actual empresa propietaria de Time, Meredith Corp, que hace solo unos meses adquirió la publicación famosa en todo el mundo por su elección de la "Persona del año", una tradición que se remonta a 1927.

El magnate de la computación en nube explicó que la compra la realizan él y su mujer "a título personal", por lo que la operación permanece absolutamente al margen de Salesforce, en una operación similar a la adquisición del diario The Washington Post por parte de Jeff Bezos.



En 2013, Bezos, el fundador de Amazon y actual hombre más rico del mundo según Forbes, compró el prestigioso rotativo de la capital de Estados Unidos por 250 millones de dólares, y también se comprometió a mantenerse al margen de la operaciones rutinarias del diario.



En ambos casos se sigue el mismo patrón en el que un multimillonario de reciente éxito y asociado con el sector tecnológico de la costa oeste (Bezos con Seattle y Benioff con San Francisco) compra una histórica cabecera de la costa este.



Las decisiones editoriales de la revista -que, como la mayoría de los medios impresos se ha visto afectada durante los últimos años por una caída de las ventas y de la publicidad- las seguirá tomando su actual equipo directivo, explicó Benioff."Nos llena de honor ser los responsables de una de las cabeceras más importantes e icónicas del mundo. Time siempre ha sido una reflexión fidedigna del estado del mundo, y nos recuerda que las empresas son una de las mejores plataformas para el cambio", apuntó el magnate.