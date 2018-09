BCRP: El déficit fiscal anual equivale a 2,1% del PBI a agosto

El déficit fiscal acumulado en 12 meses a agosto de este año representó el 2,1% del PBI, similar al registrado al mes anterior. Los ingresos corrientes se mantuvieron en 19,2%, en tanto que los gastos no financieros del gobierno general disminuyeron de 20,2 a 20,1% del PBI, explica el Banco Central de La Reserva del Perú (BCRP).

Detalla que en agosto, el sector público no financiero registró un déficit económico de 2.769 millones de soles, menor en 520 millones de soles al déficit del mismo mes de 2017, explicado por los mayores ingresos corrientes del gobierno general (8,5 %), principalmente tributarios (7,8%) y no tributarios (10,5%); así como por la reducción de los gastos no financieros (1,9%).

El BCRP indicó que los ingresos tributarios continuaron registrando tasas de crecimiento positivas por once meses consecutivos, destacando los mayores ingresos por el Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas.

Por su parte, entre los ingresos no tributarios, sobresalieron las mayores contribuciones sociales, regalías y canon petrolero y gasífero. A ello se suma la reducción en la devolución de impuestos.

De otro lado, el BCRP agrega que los menores gastos no financieros del gobierno general respondieron a una disminución en el rubro de gastos de capital, debido a que en agosto del año anterior se registró un importante adelanto para obras de infraestructura vial.