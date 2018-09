Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apoya la norma que evita el acoso por parte de operadores telefónicos

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos afirmó que la norma promovida por el Indecopi ha buscado solucionar la poca efectividad del Registro “Gracias… no insista”, es un medio eficaz para evitar el acoso al ciudadano a través de los call centers.

“En ese marco siempre consideramos admisible el primer contacto con los consumidores, siendo la forma eficaz de solicitar su consentimiento, y que el inconveniente no se generó por ese primer contacto, sino por las prácticas sistemáticas de acoso por parte de las empresas que nunca aceptaron un no como respuesta, no respetaron las franjas horarias adecuadas para estas llamadas, no implementaron sistemas para que el ciudadano pueda rechazar el uso de sus datos con fines publicitarios”; señaló Eduardo Luna, director general de la Autoridad.

El funcionario agrega que las empresas de servicio telefónico deben hacerse responsables cuando el ciudadano solicita que no lo llamen más y esto se debe entender como una solicitud de oposición a recibir publicidad. "Si el acoso continúa, el ciudadano tiene la vía de Indecopi o de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales".

Si las empresas insisten en el acoso, se puede abrir un proceso sancionador que puede terminar con la imposición de multa (que puede llegar hasta las 100 UIT).

Si las personas no desean que las empresas traten sus datos con fines publicitarios, pueden solicitar el retiro de los mismos de las guías telefónicas públicas, por ejemplo; revocar, en cualquier momento, el consentimiento prestado -a través de un medio que debe ser sencillo y gratuito-. Si después de haber solicitado que eliminen tus datos, sigues recibiendo publicidad no deseada, puedes acudir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en: protegetusdatos@minjus.gob.pe