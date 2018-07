Todo lo que usted debe saber sobre la gratificación

Lo más esperado en julio, además de los feriados por Fiestas Patrias, es el depósito de la gratificación, un beneficio que genera expectativa en los casi cinco millones de peruanos que lo recibirán este año, según estimados del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En ese sentido, las empresas privadas están obligadas a realizar dicho depósito dentro de los plazos establecidos y con los cálculos correspondientes. No cabe duda que para muchos trabajadores será la primera vez que reciban su gratificación, por lo que es importante descartar ciertas dudas al respecto.

1.

¿Quiénes reciben gratificación?

Tienen derecho a recibir las gratificaciones los trabajadores subordinados de la actividad privada, incluyendo a ciertos trabajadores de entidades públicas reguladas por el Decreto Legislativo 728, con contrato de trabajo indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial, aun cuando laboren menos de 4 horas diarias, según revelan los diversos expertos en el sector.

2.

¿Hasta cuándo pueden realizar el depósito?

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las empresas tienen como plazo máximo para realizar el depósito de las gratificaciones el próximo 15 de julio. Sin embargo, al ser un día no hábil (domingo), la recomendación es que el depósito sea un día antes. Para el laboralista Germán Lora, el plazo final debería ser el 16 de julio, según el artículo 183 del Código Civil.

3.

¿Hay sanción para empresas que incumplan?

Sí. El empleador que incumpla tendrá que afrontar las siguientes multas: para la pequeña empresa, entre S/ 1.867,50 hasta los S/ 18.675; para la mediana y gran empresa, desde S/ 5.602 hasta S/ 93.375.

Para el caso de los trabajadores que no hayan recibido el depósito tienen la opción de acudir a la Sunafil y presentar la denuncia.

4.

¿Practicantes reciben gratificación?

En el caso de los practicantes, ellos no reciben gratificación debido a que no tienen relación laboral. Sin embargo, se les otorga una bonificación por cada seis meses, lo que equivale a la mitad de su subvención mensual. Este monto no se entrega necesariamente a mitad o a fin de año, pues depende del momento en que la persona empezó a realizar prácticas para la empresa.

5.

Paga deudas, ahorra o invierte

Hay que considerar que la gratificación es un beneficio que se recibe dos veces al año, por lo que debe aprovecharse para pagar o prepagar deudas. Caso contrario, ahorrar al menos el 50% en una cuenta de plazo fijo, según recomendó el economista Jorge González Izquierdo. Puede invertirlo en un activo fijo (como una casa o terreno), opción que le hará ganar a largo plazo.❧

No hay prórroga, advierte Sunafil