“Seguramente al Perú ya le llegó la hora de tener control de fusiones”

Francisco Marcos es especialista en temas de libre competencia y considera necesario que haya en el Perú una norma que permita un control de fusiones para evitar ejercicios abusivos.

¿Cómo es el control de fusiones y adquisiciones en España?

Tenemos una norma de control de fusiones desde 1999, el año que viene se cumplen 20 años. Es un sistema en el que cada año la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia analiza cien fusiones o adquisiciones de empresas. El sistema no suele concluir en bloqueo o condicionamiento de las operaciones. El 95% de ellas se aprueba en primera fase y un número muy reducido pasa a segunda fase. En la historia española ninguna operación ha sido jamás bloqueada por las autoridades de competencia.

El sistema funciona.

Sí. Probablemente los umbrales que exige la notificación de fusiones son demasiado bajos y eso hace que se notifiquen más operaciones de las que sería aconsejable desde la perspectiva del interés de las empresas y del interés público. Lo aconsejable es que en un futuro no muy lejano los umbrales se eleven de tal manera que se notifiquen operaciones, aquellas que puedan poner en peligro la competencia en los mercados.

¿Cuáles son los umbrales?

Cuando se diseña un sistema de control de fusiones, me consta que es una de las cuestiones que se discuten en Perú. Hay varias cosas que hay que definir y una de ellas es si se va por un sistema de notificación obligatoria o no, porque hay países que tienen sistema de notificación voluntaria, y sistemas de control ex post de la operación. Normalmente, la regla es que los sistemas suelen ser de notificación obligatoria con umbrales.

¿Cuál se usa en España?

Aquí se usan dos alternativos, que es un volumen de negocios de las compañías, muy elevado, que tiene que ver con al menos 250 millones de euros y alguna combinación más; y el otro, que plantea más problemas es un umbral de cuota de mercado. Es decir, si una compañía supera una cuota de mercado de 30% y compran a otra, tendrán que notificarlo. Ese ha sido modificado ligeramente para establecer una regla de que aquellas compañías que tuvieran más de 30% pero menos de 50% podrían no así notificar. El umbral de cuota de mercado es el que mayores problemas plantea porque exige a las empresas definir a los mercados y eso no es una ciencia exacta. Entiendo que en el Perú no se está planteando poner el umbral de cuota de mercado, y es exclusivamente umbral de volumen de negocios, probablemente combinado con el precio o el importe de la negociación, por lo que sería un sistema más seguro.

¿Cuál es el impacto de tener concentraciones empresariales en la economía?

Generalmente las fusiones y concentraciones de empresas son una manifestación más de la libertad de empresa que está consolidada por muchos sistemas de economía de mercado, y en principio la regla general es que no hay por qué mirarlas con sospecha porque en su mayor parte tienen inspiraciones eficientes, son procompetitivas, benefician desde luego a las empresas, pero normalmente se traducen también en beneficios para los consumidores.

Pero cuando hay excesos...

En los últimos tiempos, algunos mercados, en particular en algunos sectores industriales, se observa que hay concentración empresarial excesiva y eso es lo que lleva a poner sobre la mesa la necesidad de un control de fusiones. Hay sectores con dos o tres operadores que controlan el mercado y si algunos de estos se fusionan, obviamente asumen una posición de mercado que puede ser muy elevado.

Eso es lo que debe frenar.

La idea del control de fusiones es evitar que esa consolidación en la posición de mercado de determinados operadores de lugar a dominios que puedan dar lugar a ejercicios abusivos. En sí, el dominio no está prohibido en ningún sitio, lo que está prohibido es abusar del dominio.

Por ello es que se norma.

La idea es intentar anticipar el control para evitar que el daño se produzca en los consumidores. El control de fusiones es una herramienta imperfecta, lo que pasa es que de las 130 herramientas de defensa de la libre competencia en el mundo, bastante más de la mitad tienen ley de fusión y seguramente al Perú ya le llegó la hora de tener control de fusiones. Hay una institución con mucha reputación que funciona relativamente bien en Perú, es el Indecopi. Probablemente es perfectamente capaz de administrar el sistema que dará lugar a excesos, abusos. Aquí no hemos tenido muchos defectos, pero las empresas se quejan de asumir unos costes de que si no hubiera control de fusiones no tendrían que asumir. Insisto, es una herramienta imperfecta pero está extendida en el mundo.

Para Indecopi implicará nuevas habilidades, que probablemente ya las tiene, pero implicará mayor presupuesto.

Depende de cómo se organice el sistema. En algunos países, y España es uno de ellos, las empresas tienen que pagar una elevada tasa por la notificación, que puede alcanzar 30 mil euros, por lo que el sistema podría autofinanciarse. En la Comisión Europea, que tiene control de fusiones, es gratis. Parte del capital humano que Indecopi tiene en materia de competencia es perfectamente usable en materia de control de fusiones.

¿Cuáles son los efectos positivos del control de fusiones?

Aumenta la acumulación de conocimiento en la autoridad, en este caso, el Indecopi, sobre el funcionamiento del mercado. Una de las razones por la que el sistema en España se mantiene es porque permite conocer cómo están funcionando los mercados. Y además porque permite a la CMC (Comisión de Mercados y la Competencia) y le permitiría al Indecopi, en el Perú, tener una visión privilegiada de la realidad viva del mercado. Y eso puede ser fuente de información que puede dar a procedimientos sancionadores, que es algo que a las empresas no les gusta pero que es el papel que las autoridades de libre competencia tienen que desempeñar.

Ángel Gurría, director de la OCDE, dice que los monopolios afectan a los más pobres...

A los pobres, a los ricos y a todos. Afecta a todos los consumidores en general. Las prácticas anticompetitivas y posiciones de dominio pueden crear abusos. Es cierto que a lo mejor el impacto se observa con mayor amplitud cuando afecta a los más pobres de la población, cuando afecta a sectores o industrias donde hay bienes de consumo básico. No es lo mismo un cártel de productos de lujo que de un cártel de productos básicos, de azúcar o de cemento, pero generalmente las prácticas monopolísticas se concentran en aquellos sectores que se extienden de manera más amplia sobre el conjunto de la población, que afectan a todo el mundo.❧