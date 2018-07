Frutas y hortalizas frescas: Los países que recibieron mayores exportaciones

Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas han tenido un avance a mayo del 2018, en referencia al mismo periodo en el año anterior. Las frutas frescas tuvieron un crecimiento de 33%, lo que equivale a US$ 1.061 millones, sobresaliendo la exportación de uva fresca con US$ 303 millones (+29%).

Le sigue la palta con US$ 284 millones (+22%), el mango con US$ 202 millones (+47), el banano orgánico con US$ 77 millones (+17%), la granada con US$ 66 millones (+12%), el arándano con US$ 50 millones (+233%), los cítricos con US$ 37 millones (31%) y las nueces del Brasil con US$ 33 millones (+99%).

El sector de hortalizas frescas registró un crecimiento de 2% en comparación con el periodo anterior. Además, se sabe que los países que recibieron mayores exportaciones de frutas y hortalizas frescas peruanas son Países Bajos con US$ 371 millones (+47%), Estados Unidos con US$ 337 millones (+13%), España con US$ 93 millones (+49%), Reino Unido con US$ 77 millones (27%), Corea del Sur con US$ 50 millones (+178%), Hong Kong con US$ 48 millones (+6%), China con US$ 34 millones (+31%), Rusia con US$ 23 millones (+30%), Chile con US$ 20 millones (+116%) y Canadá con US$ 19 millones (+25%).

Por su parte, el sector agrícola también registró un crecimiento de 20% en comparación al tiempo entre enero y mayo del año pasado. El cambio fue de US$ 1.893 millones a US$ 2.280 millones, manteniéndose como el segundo sector exportador más importante del Perú.