Mincetur niega que proyecto busque regular alquileres mediante aplicaciones

La viceministra de Turismo, Liz Chirinos, negó que la prepublicación del reglamento de Establecimientos de Hospedaje del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo busque regular los alquileres de viviendas mediante plataformas virtuales.

“El objetivo del proyecto de reglamento es reducir y/o eliminar procedimientos innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes; así como incorporar diversas modalidades de alojamiento turísticos como los llamados ´hoteles boutique´ y otras formas que, actualmente, se edifican y son puestas en funcionamiento para brindar el servicio de hospedaje y otros servicios complementarios, propios de la hotelería”, declaró.

Además, señaló que el Decreto Supremo N° 10-95-ITINCI autoriza el alojamiento con carácter excepcional de casas particulares y centros educativos cuando se presenta un incremento de turistas en festividades o situaciones de emergencia.

“Por ejemplo, en festividades como Semana Santa en Ayacucho, y ante el arribo de un número importante de turistas, se autoriza que viviendas puedan brindar alojamiento turístico de manera excepcional. Esto funciona desde hace muchos años y a eso se refiere el proyecto de reglamento. No tiene nada que ver con alquileres en plataformas virtuales”, precisó.

Cabe destacar que el 12 de junio se realizará una reunión de trabajo en la que participarán representantes del sector público y privado para referirse a la iniciativa.

Por su parte, Gabriela Fiorini, presidenta del gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima, se manifestó al respecto. "No se trata de beneficiar a un sector, sino de que en un libre mercado deben haber reglas de juego para todos. No se trata de que unos las cumplan y otros no", enfatizó en Canal N.