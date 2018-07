Trabajadores CAS aclaran que sí se despidió personal médico de Essalud

Luego de que Alex Vera, gerente central de Gestión de las Personas de Essalud, sostuviera que solo se despidieron a 175 trabajadores CAS de la entidad estatal, los representantes del ‘Movimiento CAS Nunca Más’ desmintieron tal versión y aseguraron que existen no renovaciones contractuales sustentadas de hasta cuatro miembros del personal médico.

“Existe personal asistencial que tampoco ha sido renovado. Les enviaron una carta de no renovación. En el caso de Arequipa, se trata de un médico oftalmólogo y anestesiólogo capacitado en España y la India. Tiene un currículum muy amplio y no le han renovado”, dijo a La República Enrique Espinoza, secretario de defensa del ‘Movimiento CAS Nunca Más’.

Según precisó Espinoza, son tres médicos y una enfermera quienes no renovaron sus contratos por decisión de Essalud en Arequipa, Huánuco y en el hospital Rebagliati. Sin embargo, podría haber hasta 10 o 12 casos, los cuales podrían sustentarse en los próximos días. “De que hay necesidad en Essalud, la hay. Hay personal no renovado que es asistencial. No sabemos qué ha pasado”, dijo.❧