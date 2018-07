Decisión del BCRP busca contener el alza del dólar

De cada US$ 100 depositados en una cuenta bancaria, US$ 36 no pueden ser utilizados por los bancos para hacer nuevos préstamos. Esta herramienta de seguridad financiera se denomina tasa de encaje y es administrada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que esta semana decidió reducirla de 36% a 35%. Es decir, a partir del 1 de julio los bancos podrán liberar US$ 169 millones adicionales para otorgar nuevos créditos.

¿Cómo afecta esto a los ciudadanos? Más allá de generar una mayor oferta de créditos en dólares, los especialistas coinciden en que una inyección de dólares en el mercado ayudará a moderar el incremento del tipo de cambio, el cual tiene una tendencia al alza debido a la incertidumbre de los mercados internacionales por una posible guerra comercial.

“EEUU está reduciendo la cantidad de dólares en el mundo y eso ocasiona que el dólar se encarezca. A nivel local, el BCRP está buscando que ese encarecimiento no se vea de manera tan abrupta y para reducir el impacto de esa subida, el ente emisor está otorgando mayor liquidez (al mercado local) al recortar la tasa de encaje”, dijo Juan Carlos Odar, economista y director gerente de Phase Consultores, a La República.

¿Cuál es el impacto?

Jorge González Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, sostiene que el impacto de la variación del tipo de cambio puede beneficiar o perjudicar a distintos sectores de la población y, por tanto, es positivo que el BCRP intente moderar el precio de la divisa norteamericana en el país.

“Las personas que ganan en soles y están endeudas en dólares por créditos hipotecarios, de consumo o vehicular, no les conviene la subida del tipo de cambio. Sin embargo, a las personas que reciben remesas de sus familiares en el extranjero sí les conviene la subida del tipo de cambio. En el 2017 recibimos US$ 3.000 millones por concepto de remesas”, explicó a este medio.

González Izquierdo agregó que los agroexportadores de arándanos y palta hass podrían verse perjudicados con un alza del dólar. Sin embargo, se beneficiarían los sectores industriales que compiten contra productos importados, como, por ejemplo, los empresarios textiles de Gamarra.

Baja demanda de créditos

- Juan Carlos Odar refirió que si bien los bancos podrán otorgar mayores créditos en dólares con esta decisión del BCR, la demanda de este producto se ha reducido puesto que existe mayor confianza en la moneda nacional.

- “Todavía hay un sector importante que solicita créditos en dólares como las grandes empresas o las que trabajan con el exterior. Sin embargo, el sol ha ganado mayor confianza en los últimos años. Por ejemplo, los nuevos créditos hipotecarios se otorgan en soles”, aseveró.