Mineros tienen hasta el 30 de setiembre para pagar el Derecho de Vigencia

Los pequeños mineros y mineros artesanales tendrán hasta el 30 de setiembre para cumplir con el pago de Derecho de Vigencia, concepto que permite el avance de la formalidad en el sector.

El Ministerio de Energía y Minas, mediante Decreto de Urgencia publicado este viernes en El Peruano, aplicó una prórroga al pago de dicho concepto que vencía este mes.

“El no pago del Derecho de Vigencia, bajo el régimen del pequeño productor minero y minero artesanal, conllevaría a la inminente pérdida de las respectivas concesiones mineras”, señala la norma publicada.

Según el consultor minero Carlos Villachica, el pago por Derecho de Vigencia es de US$ 3 por hectárea por año. Adicionalmente, se cobra una tasa denominada Penalidad, por no tener en producción formal la concesión minera, que equivale a US$ 20 por hectárea por año.❧