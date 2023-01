Lima, meca del Dota

En la víspera de lo que será el torneo de e-sports más grande en la historia del Perú, Marco ‘Blue’ Espinoza, publicista semirretirado, se sienta en uno de los ambientes de Gaming Factory, un centro especializado en videojuegos ubicado en Lince. Ya no lo hace para jugar Warcraft 3 sino para conversar sobre 4D Esports, estudio peruano dedicado a la producción y transmisión de eventos. Él y ocho miembros de esta empresa organizan Lima Major 2023, un torneo de Dota 2 que solo es superado en importancia por el mundial del mismo juego, al que los fanáticos llaman The International, y que por primera vez tendrá sede sudamericana.

La impresionante sede del Estocolmo Major 2022, uno de los tres torneos de Dota realizados el año pasado. Foto: ESL

Pero ¿cómo llegó este megaevento a nuestras costas? 4D Esports fue creada en 2019, aunque cada uno de sus miembros ya tenía una historia previa con los videojuegos. Adrián Mohme, gerente general y fundador, jugaba Counter-Strike, StarCraft y WoW, hasta que se enamoró del Dota 2 en 2014. William ‘CaosFénix’ Morero jugaba Warcraft 3 en su época colegial en Trujillo. Alonso ‘Gijex’ Martínez veía transmisiones en inglés de partidas de Dota y soñaba con hacer ‘concept art’. Julián ‘Flapjack’ Carbajal es un talento peruano-español que juega profesionalmente y sueña con ser el mejor. Él analizará las partidas de la Lima Major. Marco ‘Blue’ Espinoza estudió publicidad, pero fue invitado a ‘castear’ (comentar partidas) por sus amigos costarricenses hace algunos años, hasta que poco a poco se hizo conocido en la comunidad regional. Carlos Cossío lo juega poco, mientras que Istav Nile y Juan Pablo Concha no lo juegan, pero le guardan mucho cariño.

Todos llegaron a 4D Esports en diferentes momentos. Y es sorprendente comprobar cómo el factor Dota impacta en distintas personas. Es uno de los juegos que más dinero entrega en premios actualmente (casi 19 millones de dólares en el último mundial) .

Los torneos de Dota en el mundo están entre los mejores pagados de los e-sports. Foto: ESL

La empresa debutó con un evento a fines de 2019. Pese a la pausa inevitable que significó la pandemia, no dejaron de organizar competencias, al menos virtuales, cuando muchos capitales externos señalaban al Dota local como “no rentable”. Con el tiempo, alcanzaron el récord de evento más visto en español, hasta que —finalmente— Valve empezó a financiar sus competencias. Valve es la empresa creadora de Dota 2, de la multimillonaria plataforma Steam y de otros clásicos como Counter-Strike y Half-Life. Su fundador, Gabe Newell, fue un antiguo empleado de Microsoft que decidió apostar por ese mercado en 1995. Ahora es quizá el empresario de videojuegos más respetado en el mundo.

Valve planifica tres torneos ‘major’ al año, cada uno con su sede preestablecida. El tour de competencias anual finaliza con un cuarto torneo, el más importante, llamado The International y considerado como un mundial. En la edición del 2022, equipos con talento peruano se ubicaron en el cuarto y sexto puesto del ranking mundial. Además, el Perú registra altos números de audiencia, y el talento de nuestros narradores y analistas es reconocido en todo el mundo de habla hispana.

En agosto de 2022, Valve le ofreció a 4D Esports la organización de la tercera ‘major’ del 2023, para ser realizada en Lima. Tras una corta negociación, los de Gabe Newell acabaron por ofrecerles ya no la tercera, sino la primera, programada para febrero y marzo. Se cerró el trato y se consumó todo. “No podíamos desperdiciar la oportunidad”, confiesa Adrián.

De las cabinas a la Costa Verde

Lima Major 2023 tendrá un pozo en premios de 500 mil dólares y los jugadores ya cuentan con sueldos. El mundo de los e-sports en Perú ya es rentable. Este largo camino es motivo de reflexión para los muchachos de 4D. Ellos recuerdan cuando los jugadores enfrentaban muchas más adversidades. Freddy ‘Smash’ Sina —quizá el primer jugador estrella que se hizo conocido en Perú— es un gran ejemplo. El tacneño representaba a la primera generación peruana que logró notoriedad a nivel competitivo en el extranjero. Sin embargo, aquella primera camada se manchó por un escándalo de arreglo de partidas. Por aquellos años (2015-2016), Perú ya era cuna de talentos de Dota 2 en Sudamérica, pero el incidente dio paso a una hegemonía brasileña que duró unos cuantos años. Pese a ello, la competitividad y la cultura emprendedora del Perú resurgieron. La insistencia del jugador nacional por jugar y mejorar pese a las adversidades parece parte de nuestro ADN. Por eso, será Lima —y no Río de Janeiro— la primera sede sudamericana de este evento.

El Arena 1 de la Costa Verde, sede del Lima Major 2023. Foto: ESL

No hay por qué sorprenderse. En Perú, el Dota 2 es popular por la fuerte cultura de cabinas, algo que nos hace similares con Corea del Sur —país cuna de los e-sports modernos—. Sobre esto, Marco ‘Blue’ Espinoza opina: “Dota desarrolla una competitividad muy interesante. Fue el primer juego que exploró el aspecto estratégico”. La responsabilidad de 4D Esports ahora es ofrecer un evento de estándares internacionales y también mostrar el Perú al mundo. En este último aspecto no hay falta de interés ni falta de convicción. La temática para la Lima Major 2023, que ya se ha hecho notoria en las redes sociales, es la de los carteles y anuncios al estilo ‘chicha’. La razón es clara: “El dotero siempre fue muy marginado, y hay mucho chistes alrededor de esa imagen, que es ‘cuatero’, que solo toma Cifrut, que no se alimenta, etc. Y cuando tú marginas tanto a alguien, lo obligas a juntarse solo con los suyos. Entonces, venir a la cabina de pronto es más familiar que visitar a tu tía”, explica ‘Blue’.

Ese “elemento de marginación” será la cara de este evento, que se celebrará en el Arena 1 de la Costa Verde desde el 28 de febrero. Desde el boom de las cabinas hace 20 años, cuando Dota no podía ser jugado en una computadora hogareña, hasta los jugadores profesionales peruanos con sueldos en dólares de hoy. La Lima Major 2023 será la cumbre de este loco y millonario sueño del Perú dotero, que recibirá a 18 de los mejores equipos del mundo. La cita empieza en la fase de grupos este 22 de febrero y las entradas ya se agotan en Joinnus.