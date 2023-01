Elena Romero: “Me gusta volver”

A inicios de los ochenta, la producción de “Maruja en el infierno” (1983) no daba con los protagonistas que requería el director Francisco Lombardi. La solución llegó de un amigo del equipo de Inca Films: “Vayan al TUC (Teatro de la Universidad Católica) y busquen a Elena Romero y Pablo Sierra, dos chibolos que la rompen”. Elena Romero tenía 22 años y el rol de Maruja transformó su vida. Se volvió la máxima estrella peruana de 1983, trastocó sus estudios de teatro, la impulsó a viajar a España –donde conocería a su esposo– y la tiene aquí, cuarenta años después, a punto de celebrar una década más de esa experiencia a fines de año. Consumada actriz de teatro, cine y TV, además de cantante, Romero vive dedicada a la enseñanza en la UPC. Su nueva película, “Reinas sin corona”, estrena en marzo y la trae de vuelta a la pantalla grande junto a un extenso reparto femenino entre quienes se encuentra la diva mexicana Daniela Romo. La dirige Gino Tassara.

“Más que la popularidad, uno extraña la tele. No me tuvieron que convencer mucho para volver a actuar”, dice Romero. Foto: Reinas sin Corona

Los jóvenes no saben que eras una de las más populares animadoras de televisión con tu hermano gemelo Raúl en “De 2 a 4″ (1993-1997). ¿Extrañas ese momento de popularidad?

Claro que se extraña, es bonito. Lo que más se extraña es la tele más que la popularidad en sí, me siento muy recordada por la gente que me vio, lo cual ya en sí mismo es un milagro. Cuando entré al TikTok, hubo una respuesta tan masiva que me sorprendió. Yo pensé “guau, ¿tanta gente se acuerda?”. Qué lindo, ¿no? Hoy sería difícil lograr un éxito como fue “De 2 a 4″, que transitaba todas las edades, todos los públicos, todos los sectores.

Estuve revisando “Maruja en el infierno”. Es un buen fresco de los ochentas. Tiene imperfecciones, cosas que lucen un poco rudimentarias. ¿Qué evaluación tienes tú de ella?

Quisiera verla de nuevo, la última vez que la vi fue hace unos dos años, no más. Lo bonito de verdad, con el tiempo, es que he logrado verla sin sentirme que estoy yo ahí, con una cierta distancia. Yo siento mucho orgullo de Maruja…. Cuando en la escena final Maruja está alejándose, supuestamente se iba a usar una grúa, pero la grúa nunca llegó, por eso quedó así.

Eres Lucrecia en “Reinas sin corona”. ¿Cómo te convencieron para volver al cine?

Tampoco es que estuvieron insistir mucho para convencerme. Yo he tenido varias intervenciones en cine y he hecho mucha comedia en El destino no tiene favoritos, El candidato, La cosa. Entonces, por un lado me encantó la posibilidad de hacer también un drama. En “Reinas sin corona” yo soy la vecina. Lucrecia es una mujer soltera, madura como soy yo. Digamos que escucha e intuye, no está segura de lo que me sucede, pero que no es capaz de ser indiferente a lo que ocurre al lado.

¿Grabaste con Daniela Romo?

(En este momento, Romero duda. Hace como que no entiende la pregunta. Da varios rodeos hasta que la persona de prensa la autoriza a hablar en detalle.) Disculpa, pero no quería mentirte. Viajamos a México y conocí a Daniela Romo. Me pareció muy inteligente. En seguida se integró al pequeño grupo de actores que habíamos viajado. Y creo que aporta algo muy bonito para la película, muy bueno. Grabamos la película entre marzo y abril de 2022.

¿Cómo celebrarás los 40 años de “Maruja en el infierno”?

No te puedo contar mucho… Espero cantar y celebrar mis 40 años de trayectoria profesional, porque yo antes de Maruja ya cantaba y me presentaba, pero sí, es como mi fecha de inicio.