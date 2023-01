Aldo Bartra: la ciencia a través de internet

Un video que publicó el 2015 en su canal de Youtube, “El Robot de Platón”, lo lanzó a la estratósfera de vistas en internet. Se llamaba “¿Qué pasaría si la Tierra fuera del tamaño de Júpiter?”, duraba seis minutos y 40 segundos, y logró que empezara a tener miles de suscriptores diarios. A partir de ahí, no dejó de crecer. Tanto que hasta hace un par de años era el canal de ciencia en español más visto por los internautas.

“Lo publiqué y se viralizó. Antes de eso crecía poco, pero después de ese video todo fue yendo para arriba. Creo que la pregunta era muy llamativa. Por esas épocas todavía seguía trabajando en la empresa en la que estaba, pero el 2017 decidí dedicarme a tiempo completo a esto”, cuenta por teléfono Aldo Bartra, creador del canal, desde su casa en Nueva Zelanda, país en el que radica.

El video “¿Qué pasaría si la Tierra fuera del tamaño de Júpiter?” inició su éxito en Youtube. Foto: Captura de Youtube

Hoy tiene 2 millones 500 mil suscriptores, además de dos canales más, vinculados a la ciencia: “El Robot de Colón” y “Robotitus”, que también cuentan con gran éxito. El primero se acerca al millón de seguidores, mientras que el segundo ya sobrepasó el medio millón. En uno habla de los animales y la naturaleza, y está más dirigido a niños; mientras que en el otro se encarga de difundir noticias científicas. También tiene un canal con su nombre.

“ ‘El Robot de Platón’, ‘el Robot de Colón’ y ‘Robotitus’ forman parte de una especie de robots creados con el fin de educar. Hasta el momento solo han aparecido ellos tres. Esperamos ver más”, ha escrito en la presentación de uno de sus canales. Ese es su objetivo: una red de robot educativos cuya aula sea la internet.

Por eso Aldo no para. Ahora está trabajando para ampliar su presencia en la red. Quiere poner empeño en nuevas plataformas, como Shorts o TikTok, para llegar con mensajes más cortos y directos a sus seguidores. Y pronto publicará un nuevo libro con la editorial Planeta, aún sin título. Antes ya publicó dos: “Guía del internauta” y “Sabor cósmico”.

“Me estoy diversificando. Hay mucha gente que se está mudando a nuevas plataformas. Y hay que adaptarse. Ahora estoy en estos nuevos proyectos dirigidos a no quedarme atrás”, dice.

Su libro de relatos Sabor cósmico, uno de los más vendidos en la FIL de Lima 2022. Foto: Planeta

Aventura en la red

Aldo, comunicador por la Universidad San Martín, inició “El Robot de Platón” el 2013, ante la falta de canales de ciencia en español. Se había mudado a Nueva Zelanda y todo lo que encontraba en Youtube era en inglés. La ciencia era un interés desde que era niño, así que un día decidió abrir su canal y esa historia aún continúa.

¿Te costó decidir aparecer en cámara, explicando temas complejos de ciencia?

No tenía experiencia en cámaras, pero no tenía problemas en hacer presentaciones. No tengo miedo al público, toco la guitarra, pertenecí a una banda. Era algo que no hice antes, pero estudié comunicación y lo veía como algo natural. Descubrí canales de ciencia en inglés y no había en español. Me dije, ¿por qué no hay nadie en español? Y tomé la decisión .

¿Qué hacemos para que los niños, los jóvenes, se interesen en la ciencia en el Perú?

Hay cosas que mejorar en lo educativo. Algo de eso es enseñar lo básico sobre ciencia. Que la gente sepa cosas como la vacunación o el trabajo científico. Justamente porque nos falta eso, es que nos hemos hecho tantos problemas con la vacunación y otros temas. Los gobiernos no le prestan interés porque piensan que no es importante y le destinan poco presupuesto. Lo ideal es incentivar la ciencia en los alumnos, cuando son niños, para que crezcan con nuevas ideas. Y si van ser gobernantes o van a votar por alguien, tengan esa prioridad.

Tu estilo es el de un divulgador científico que explica en simple, incluso con toques de humor, de ironía.

Es mi tipo de humor. No es que sea serio, sino que tengo un humor un poco absurdo, raro. Incluso cuando recibí la placa del millón de seguidores y la publiqué en Facebook, mi hermana me comentó: “Felicidades por este gran logro, con ese humor particular al que siempre nos tenías acostumbrados”. No soy totalmente así, hay parte de personaje. Tampoco puedo ser muy risueño porque se vería poco serio. Al principio intenté copiar a algunos (divulgadores) que me inspiraban, pero fui encontrando mi propio estilo.

Estás fuera y lejos del Perú hace años, pero supongo que sigues con interés lo que está pasando aquí.

Sí, y es muy desgastante. Veo que está muy polarizada la situación, no hay punto medio, no hay diálogo . Creo que la mayoría de la gente no es extremista en el Perú, en otras elecciones han buscado candidatos de centro. Pero hay gente que se va a los extremos y quiere que se hagan las cosas como ellos quieren y nada más. De uno y otro lado. Si comentas algo en Twitter, te insultan. Pasa en toda Sudamérica, estamos muy polarizados.

Seguir creciendo

Hoy Aldo sigue, con “El Robot de Platón”, entre los canales top de ciencia en Youtube. Sus temas son variados, pero los más exitosos son aquellos que tratan temas del espacio: planetas, viajes espaciales, el universo, mitos espaciales. Lo mismo explica si hay planetas tan habitables como la Tierra, que los viajes a Marte, a la Luna, a Venus, pasando por los mitos sobre el Big Bang o el espacio interestelar.

“Se le presta atención a la astronomía, porque es lo más popular en ciencia. Pero hay mucha gente interesada en cosas específicas como la inteligencia artificial, o la microbiología. El tema de la IA se ha vuelto muy popular por el Chat GPT, pero la investigación de otro tipo en todas las áreas continua ”, comenta Aldo.

La astronomía es uno de los temas de mayor interés en su canal. Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP

El 2022 lo cerró auspiciosamente pues Forbes consideró su canal entre los 50 más creativos del Perú. Y su libro “Sabor cósmico” fue uno de los más vendidos en la Feria del Libro de Lima del año pasado. Hoy ya no publica tantos videos como en el pasado, pero siempre tiene novedades semanales para cada uno de sus canales. Quien se dé una vuelta por ellos, puede descubrir una fuente seria, atractiva, divertida, de información y conocimiento.

Trabajo duro