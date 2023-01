Brunella Torpoco: “No quiero ser una moda, quiero ser un ícono de la salsa”

Brunella Torpoco no creía en sí misma. Empezó a cantar por necesidad y porque su padre y abuelo eran músicos. Como uno era tecladista y el otro guitarrista, esperaban que fuera ella la intérprete del grupo. Pese a que amigos y familiares elogiaban su voz y desempeño sobre los escenarios, la salsera agradecía los halagos, aunque no calaban en ella. Y cuando se dio cuenta de que sí tenía talento y que podía vivir del arte, pensó que nunca iba a ser famosa fuera de su Callao querido, aquel que le dio calle, esquina y callejón. Todo cambió cuando el Covid-19 se llevó a su abuelo, quien siempre le pedía que cumpla sus sueños. El dolor lo transformó en inspiración y desde entonces no dejó de volar.

Con las voces más populares de la salsa nacional: Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. Foto: archivo

El primer sueño cumplido fue cuando escuchó por primera vez en la radio su canción Honda/Costumbres, mix que lideró los ranking en las emisoras locales este 2022 y que, a veces, la hace llorar de felicidad porque siente que con este tema pudo cumplir el sueño de su abuelo. “Yo sé que desde el cielo me está viendo y está orgulloso de mí”, dice con la voz entrecortada.

Apuesta por lo inédito

Brunella Torpoco, la chalaca que creció en el picante barrio de Chacaritas, es reconocida por su manera de interpretar, pero cuestionada por no haber lanzado un tema propio en tres años de carrera. La artista nacional asegura que cuando inició su etapa como solista, deseaba debutar con una canción propia que ya la tenía bajo el brazo, pero le dio miedo que no funcionara porque aún no era conocida en el mercado de la salsa liderado, en ese entonces, por exponentes femeninas como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. Ahora que tiene un público que la quiere y que acude a sus conciertos, presiente que el tema creado por su novio, el percusionista Luis Torres, gustará a sus fans y sonará en las radios.

El tema inédito que lanzará ‘La dura de la salsa’, como la bautizaron en el Callao, es de despecho y traición. Asegura que Torres creó la canción –aún sin título– pensando en su voz y en su estilo, pero niega que la letra esté inspirada en su historia de amor. Espera que su primer hit y dos más que vienen en camino este 2023 pertenezcan a un futuro disco. La hija de Bruno Torpoco y Sara Manrique no está apurada en publicar su primer álbum porque está enfocada en disfrutar de cada paso que da. “Algunas personas me dicen: ‘tienes que aprovechar el momento porque pasas de moda y ya fuiste’. Pero no, yo no quiero ser una moda, yo quiero ser un ícono de la salsa”, resalta.

Para Brunella, de 24 años, los covers -o versiones, como ella prefiere llamarlos- tienen su encanto y cree que sin ellos, la música de nuestros padres y de nuestros abuelos no tendrían vigencia. Además, asegura que detrás de un cover hay mucho trabajo y permite que las nuevas generaciones conozcan verdaderas joyas musicales.

“No me van a ver escuchando salsa”, aclara la cantante cuando le preguntan qué canciones figuran en su playlist. Aunque Brunella se crió al son de salsa y timba, los boleros y las baladas, exactamente los que escuchaban sus abuelos, son su verdadera debilidad.

Es fan de Leo Dan, Juan Gabriel, Gaby Zeballos, Iván Cruz y de Jenny Rosero. Incluso, uno de los sueños de la intérprete peruana es participar en el festival Viña del Mar con una canción romántica y mostrar lo camaleónica que puede ser.

Torpoco no deja de ponerse desafíos. Planea llegar a los Grammy, incursionar en la actuación y protagonizar una miniserie biográfica sobre su vida, proyecto que era un secreto, pero que fue revelado de pura emoción en una entrevista en la tele.

Las amenazas

Cuando era niña, Brunella Torpoco soñaba con salir de su colorido pero inseguro barrio chalaco y brindar a sus padres una mejor calidad de vida. Ahora que lo puede hacer, la intérprete de Mix guarachas y Otra ocupa mi lugar anhela regresar a Chacaritas y pasear tranquila por las calles que la vieron crecer, sin temor a convertirse en una cifra más de la inseguridad ciudadana.

Disparos en la casa de su madre, cuando era extorsionada por maleantes. Foto: URPI/La República

Torpoco tuvo que alejarse de su barrio por el bienestar de su familia, luego de recibir amenazas de muerte. Las dos primeras veces no cedió ante el chantaje de los extorsionadores, pero la gota que derramó el vaso fue un atentado en la casa de su madre, en marzo del año pasado, mientras ella se encontraba de gira por Estados Unidos. “A la tercera, se muere tu mamá”, decía el mensaje que generó que Brunella tomara una radical decisión y anunciara su retiro de la música.

Meses después de ausentarse de los escenarios peruanos y de darse cuenta de que dejar de cantar era como dejar de respirar, la salsera se mostró arrepentida de haber tomado una decisión apresurada. Ahora Brunella vive en un lugar con mayor seguridad, pero se siente un poco triste. No tiene amigos y extraña compartir con sus vecinos del Callao, donde solía comer un ceviche de carretilla y ver el ocaso sobre el mar.

Torpoco recuerda que vivió días difíciles en el extranjero y que la depresión se apoderó de ella, pero que al final aprendió a vivir sin miedo. “Cuando canto, me olvido de todo lo que pasa afuera”, dice la salsera, quien prefiere enfocarse en su próximo sueño: escuchar un tema propio en la radio.