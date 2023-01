Hora de cumplir las promesas

El electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga asumirá funciones desde este domingo 1 de enero para ejercer su cargo como autoridad edil de la comuna capitalina durante el periodo 2023 - 2026 tras obtener la mayor cantidad de votos en las elecciones 2022.

“Lima potencia mundial”. Con este lema tan grandilocuente por delante, el empresario Rafael López Aliaga ganó las elecciones municipales en la capital haciendo una campaña llena de promesas, cada cual más ambiciosa que la anterior.

“Una vía expresa aérea de 10 kilómetros”. “Playas artificiales en San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte”. “Diez mil serenos motorizados a las calles”. “Un malecón verde de 40 manzanas en el río Rímac”...

Sus ofertas electorales fueron, probablemente, las más extraordinarias y, sin duda, un factor fundamental para que resultara elegido burgomaestre.

Ahora que asume las riendas de la Municipalidad de Lima, ha llegado la hora de cumplir lo prometido. Pero ¿tiene la comuna metropolitana el presupuesto para financiar estos proyectos? ¿Y el alcalde tiene las facultades legales para llevarlos a cabo?

También ofreció hacer que el Ferrocarril Central transporte pasajeros. Fotografía: Archivo La República

Cuestión de dinero

Algunas de las promesas más ambiciosas de López Aliaga se referían al sector transporte. Por ejemplo, construir una vía expresa aérea hacia el sur, que parta de la avenida Javier Prado y llegue hasta Villa El Salvador. O hacer un tranvía que vaya por la avenida Universitaria y una los distritos de San Martín de Porres y Carabayllo. ¿Son obras factibles? ¿Es conveniente hacerlas? -Hacer la vía expresa aérea es conveniente, sí –dice Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos–. Desde el año 2014, Lima tiene un déficit de infraestructura vial de alrededor de 70 kilómetros. Necesitamos obras como esta vía expresa aérea, terminar el tramo de la Vía Expresa faltante o hacer el Periférico Vial Norte.

Sobre el tranvía, afirma que suena como una buena idea, pero que dependerá del estudio técnico que se haga previamente y que determine el volumen de pasajeros que circulan por esa vía.

A Flórez le parece un proyecto necesario el de hacer que el Ferrocarril Central se convierta en también un tren de pasajeros entre Chosica y el Callao, otra promesa de López Aliaga, quien aseguró que construiría una serie de estaciones entre ambas ciudades.

-Toda línea de transporte masiva adicional es conveniente porque va a eliminar una gran cantidad de combis que circulan en esa ruta –dice–. Los pasajeros se van a movilizar más rápido y va a ayudar a descongestionar la Carretera Central.

También considera importante que se cumpla la promesa del Sistema de Teleféricos Urbanos, el primero de los cuales partiría de la estación San Carlos del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho, atravesaría los cerros que dividen este distrito y el de Independencia y llegaría al Terminal Naranjal del Metropolitano.

-Es una obra totalmente viable y ojalá se llegue a hacer –dice–. Más del 33% de la población de Lima vive en los cerros y esa gente para conectarse al sistema de transporte convencional tiene que bajar caminando o en mototaxis.

Sin embargo, acota, siendo todos estos proyectos de mucha utilidad para la capital, el problema es que la Municipalidad de Lima no tiene los recursos financieros ni siquiera para hacer una sola de estas megaobras.

Además, dice, como alcalde de Lima, Rafael López Aliaga no tiene la potestad legal de hacer la mayoría de ellas, porque corresponden al ámbito de competencias de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Estos proyectos tendrían que hacerse con inversión privada o en modalidad de gobierno a gobierno, pero eso implica un soporte financiero que la municipalidad no tiene –dice–. O va a tener que recurrir a la banca internacional.

Si consiguiera el financiamiento, continúa, el nuevo alcalde tendría que presentar los proyectos a la ATU y pedirle que le ceda competencias para llevarlos a cabo.

- Muchas de estas obras tendrán mucho trecho por recorrer y sabemos que muchas veces las autoridades se concentran en las que pueden acabar en su período. En todo caso, lo importante es que él las inicie, no importa si no las inaugura él.

Expertos dudan que el municipio pueda cubrir el salario de 10 mil serenos. Fotografía: Archivo La República

No en el corto plazo

“Diez mil motos con tecnología GPS y paneles de control en cada distrito”, prometió el líder de Renovación Nacional en campaña. Dijo que con “entre 15 y 20 millones de dólares” del presupuesto de la municipalidad se podría alquilar estos vehículos a un proveedor internacional.

-Es factible, siempre y cuando tenga los recursos–dice el exministro del Interior Carlos Basombrío–. Pero diez mil serenos que manejen esas motos, Lima no los tiene, no creo que pasen de mil [nota del redactor: la Municipalidad de Lima tiene aproximadamente mil serenos]. Y calcule los sueldos, 2 mil, 2 mil 500 soles por efectivo… Me parece que son cifras que se salen del presupuesto.

Basombrío dice que, además, ese tipo de procesos de alquiler de vehículos para el Estado toman tiempo y que no cree que, aun si consigue el financiamiento a tiempo, pueda tener las diez mil motos patrullando las calles antes de dos años.

Sobre la promesa de crear “comisarías mayores” en las que la Policía comparta oficinas con el Ministerio Público y el Poder Judicial, el exministro recuerda que el Poder Judicial viene instalando desde hace años “centros integrados de administración de justicia” con una fórmula parecida, por lo que habría que analizar cuáles han sido los resultados de esta experiencia.

Basombrío también considera una buena idea crear un sistema integrado de cámaras en toda la ciudad, pero de nuevo advierte que requieren procesos complejos y financiamiento importante, por lo que tiene serias dudas de que se pueda implementar en el corto plazo.

-No son ideas descabelladas, en general – dice, excepto la de poner a reservistas a ayudar en la seguridad ciudadana, algo que le parece “absurdo”–. Pero son wishful thinking [expresiones de deseo], me atrevo a decir que nada de lo que ha mencionado va a estar listo en el primer año y creo que el 90% tampoco lo va a estar en el segundo.

El arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos considera totalmente factible que López Aliaga cumpla su promesa de reforestar el equivalente a unas 40 manzanas en las riberas del río Rímac y hacer tres puentes que integren el Rímac con el centro de Lima y Barrios Altos.

“Es el proyecto Río Verde que hicimos en la gestión de Susana Villarán. Con 74 millones de dólares se podía hacer. El río se volvería un gran parque para la ciudad, un nuevo destino turístico”, dice.