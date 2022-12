Los libros más vendidos del 2022

El fenómeno que causó éxitos en ventas para la editorial Penguin Random House este año ha sido “Boulevard 1″ de la mexicana Flor M. Salvador, una historia de amor juvenil que originalmente fue escrita desde la plataforma Wattpad cuando la autora tenía 15 años. Con buen olfato, Penguin reeditó la novela en marzo pasado y la vende en versiones de tapa blanda, e-book y audiolibro.

Cabe resaltar que la popularidad de Salvador es síntoma del crecimiento que ha tenido la literatura juvenil en los últimos años. En la lista de los cinco libros más vendidos de Penguin también figura “Antes de diciembre” de la española Joana Marcús, otro relato de Wattpad que se vende como una historia de amor adictiva.

Editorial Planeta también tiene su culebrón para adolescentes más vendido y es “Nosotros en la luna” de la escritora española de seudónimo Alice Kellen, cuya obra ha sido traducida a varios idiomas. “ La lectura para los más jóvenes se potenció porque es un público que se encontró con la lectura en la pandemia –apunta el gerente general de Planeta en Perú, Philippe Vergnaud–. “El interés también se debe al fenómeno de las plataformas de escritura y los libros escritos por youtubers y gamers”, añade.

La editorial independiente Caja Negra también ha tenido su cuota juvenil con el poemario “Poeta de internet” de la peruana estudiante de periodismo Camila Craig, dirigido a “la generación que creció con el teléfono celular entre las manos”, y que figura en su lista de los más vendidos.

Respuestas para la incertidumbre

Este año también ha sido un boom para los libros de bienestar y autoayuda, probablemente porque la pandemia del coronavirus puso nuestra salud mental al límite, y porque muchos necesitan respuestas ante la incertidumbre del futuro. En la librería Ciudad Librera de Pueblo Libre, uno de los cinco libros más vendidos fue “El poder del ahora”, una guía para la iluminación espiritual de Eckhart Tolle, que promete “cambiar radicalmente tu vida para mejor” (dixit), y tiene cinco millones de ejemplares vendidos.

En Penguin el más popular de autoayuda ha sido “El club de las 5 de la mañana” de Robin Sharma, que invita a sus lectores a levantarse más temprano para ser más productivos y mejorar su salud. “Mi fiesta es mía” de Wendy Ramos es el otro título de este sello editorial que figura entre los más populares de este 2022. La también actriz, guionista e influencer comparte su historia de vida que inspira a sus seguidores. Planeta y Caja Negra también tienen al menos un libro de superación en su lista de los más vendidos, estos son “Habilidades blandas a la vena” de David Fischman y “Tú importas” de Antonella Galli, respectivamente.

La no ficción también se ha hecho un lugar este año, uno pequeño, pero significativo. “Plata como cancha”, el controversial libro del periodista Christopher Acosta, publicado en 2021, gratamente, ha seguido sumando lectores. Esta biografía no autorizada del político César Acuña resalta en la lista de Penguin, su casa editora, y está entre los favoritos de Ciudad Librera. Y en esta librería también ha sido muy pedido “Un viaje para no morir” de Sonaly Tuesta, un relato testimonial en el que la periodista cuenta cómo enfrentó la enfermedad provocada por unos virus desconocidos que la postró durante nueve días en una unidad de cuidados intensivos.

En este ranking de libros también se consideró a “La magia de tu casa” (Planeta) de Rosa María Cifuentes; el thriller “Ella” (Caja Negra) de Pablo Cermeño; y dos libros para niños: “Amelie piernas largas” de la peruana Giselle Klathic, y “Compas 6. Los Compas y la Entidad Exe” de Planeta. ¿Cuál será la tendencia este 2023?