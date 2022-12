Tecnología para recrear crímenes en 3D

El cadáver de una mujer de 23 años fue hallado este año en el fondo de una quebrada y bajo un puente en el poblado de Lircay, Huancavelica. No se sabe si cayó por accidente, si se suicidó o si fue empujada por alguien. Las primeras investigaciones de la Policía apuntaron a su conviviente como autor del homicidio. El caso llegó a la Fiscalía Provincial Penal de Angaraes y, en este punto del proceso judicial, el fiscal buscó apoyo en la oficina de peritaje del Ministerio Público, que desde hace dos años trabaja con una tecnología que permite a los operadores de justicia hacer uso de la realidad virtual para reconstruir los hechos.

Ernesto López, perito en balística y escena del crimen, y Joel More, del área de análisis digital forense del Ministerio Público. Fotografía: Antonio Melgarejo.

Se trata del escáner láser 3D Faro Focus, un equipo que como una gran máquina fotográfica es capaz de captar imágenes tridimensionales a 360 grados y a un rango de distancia de más de trescientos metros. De esta forma, se captan espacios abiertos o cerrados con mucho detalle que luego se podrán visualizar en la computadora.

Este aparato es usado por los arquitectos para hacer documentación 3D de los edificios y también por los peritos para captar la escena del crimen. En nuestro país, fue presentado hace poco por los agentes de la Fiscalía en la feria Perú con Ciencia de Concytec, lo que despertó preguntas en los asistentes.

“Esta tecnología es usada para resolver casos controversiales o muy complejos a pedido del fiscal, como pueden ser muertes por proyectil de arma de fuego, muertes por precipitación [caída] o en el hallazgo de cadáveres”, dice Ernesto López, perito en balística y escena del crimen de la oficina de peritaje del Ministerio Público. Actualmente, junto a otros colegas y un perito informático, se encuentran trabajando en 17 casos que aún están en investigación y requieren del escáner para saber la verdad. Entre ellos figuran el de Solsiret Rodríguez, cuyo cadáver descuartizado fue hallado en una vivienda del Cercado de Lima, y la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado durante las protestas de noviembre del 2020.

Experiencia simulada

Volviendo al crimen de Huancavelica, el operador del área de análisis digital forense, Joel More, visualiza en la computadora las imágenes captadas por el escáner en las diligencias hechas por el fiscal para la reconstrucción de los hechos. Le tomó cuatro días a More escanear en alta fidelidad la zona donde se encuentra el puente desde donde la mujer habría sido arrojada; se puede ver el río varios metros abajo, las casas de un poblado cercano, la carretera colindante.

“ No son videos captados por un dron, son imágenes fotorrealistas que serán unidas en un software y, posteriormente, pasarán por un proceso de animación con todos los elementos del crimen”, explica More . Estas imágenes les permitirán a los peritos y al fiscal hacer inmersión en el lugar de los hechos a través de unos lentes de realidad virtual y podrán controlar sus movimientos como caminar o hacer acercamientos con unos mandos o joysticks, como en los videojuegos.

“Las evidencias son mudo testigo de lo que ha pasado en el lugar –dice el perito López–, en este caso queremos ver detalles: cuál fue el ángulo de la caída de la víctima; ver en perspectiva desde dónde cayó; medir la baranda del puente, saber si fue o no un impedimento de la caída; ver las rutas de escape del presunto autor”.

PUEDES VER: Vidas reconstruidas

Este escáner, que hace mediciones casi exactas y con un margen de error de 0.1 milímetros, es una herramienta de la que se vale el fiscal para validar su hipótesis del caso y demostrarlo en el juicio oral. “Este equipo nos permite medir las distancias y dar un resultado verificable. Por ejemplo, en el caso del uso de armas, podremos saber cuál fue la posición víctima-autor; también es útil en casos de muerte por suspensión [ahorcamiento] o muerte por caída”, dice López.

El perito subraya que la reconstrucción de los hechos en 3D está basada estrictamente en las pesquisas del equipo de criminalística de la policía: “Que hace el estudio de evidencias [hallazgo de gotas de sangre, proyectiles, cuchillos] aplicando el método tradicional con tomas fotográficas”.

En la animación virtual final, recreada por los peritos del Ministerio Público, se podrá observar no solo la reproducción del lugar donde ocurrió el crimen, sino a los protagonistas: el sospechoso, la víctima y los testigos (si es que los hubiera). “En la reconstrucción no inventamos nada, sino evaluamos o ratificamos el trabajo de la Policía –dice López–, asimismo, damos nuestra evaluación técnica científica de los hechos y la presentamos usando esta tecnología y no solo de forma oral”.

El día del juicio, el fiscal, o incluso el juez, que usará los lentes de realidad virtual, podrá cumplir el sueño de todo detective que es estar en el lugar donde sucedió el crimen e incluso presenciarlo para así tener una perspectiva más “vívida” de la situación. “En el caso de Huancavelica, por ejemplo, el perito le informará al juez el análisis de la escena: la baranda del puente tenía 90 centímetros de altura, era de fierro tubular de dos niveles, la víctima medía un metro cuarenta, ¿pudo subir en el primer o segundo peldaño y arrojarse?”, comenta López.

El escáner láser 3D es la primera compra que ha hecho el Ministerio Público en su búsqueda de una herramienta que los acerque más a la verdad. Anteriormente, la embajada de Estados Unidos donó uno de estos equipos a Madre de Dios para investigar los casos de tráfico de madera y minería ilegal. La institución comprará dos equipos más para las oficinas de peritaje de otros departamentos.

“El nuevo Código Procesal Penal permite a los fiscales recurrir a herramientas tecnológicas como el escáner para demostrar ante el juez sus evidencias de forma clara para que pueda emitir su sentencia” , dice el perito López, quien señala que hace poco varios de sus colegas viajaron a una capacitación con peritos colombianos que hacen uso de este equipo para reconstruir accidentes de tránsito.

Investigar un crimen a través de la experiencia simulada abre nuevos caminos para esclarecer los hechos. Esta herramienta les permitirá a los jueces tomar mejores decisiones. El caso del asesinato de la mujer en Huancavelica aún está en investigación.