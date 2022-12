Cabezazos bajo análisis

En la instantánea vemos al croata Marko Livaja y al japonés Kaoru Mitoma disputándose el balón con un rotundo cabezazo en el partido de octavos de final de Qatar 2022. Sabemos que el resultado de la contienda terminó con la eliminación del equipo nipón, pero lo que no sospechamos es que aquella jugada podría ocasionar, a largo plazo, daño neurológico.

Lo ha dicho la Federación de Fútbol de Escocia que, en noviembre pasado, comunicó que restringirá los ejercicios de cabeceo de sus futbolistas profesionales a una vez por semana. Se basan en un estudio de la Universidad de Glasgow de 2019, que encontró un mayor riesgo de enfermedad neurodegenerativa en futbolistas profesionales retirados, y en una reciente investigación realizada por la federación y la Clínica Deportiva Hampden.

El médico John MacLean indicó que el estudio sugiere que existe un deterioro medible de la memoria que dura de 24 a 48 horas después de una serie de cabezazos. También estableció el posible vínculo de esta jugada con el traumatismo encéfalo craneano y enfermedades neurodegenerativas.

Como hizo el médico forense Bennet Omalu al descubrir una enfermedad neurodegenerativa (traumatismo craneoencefálico crónico) que afectaba solo a los jugadores de fútbol americano, numerosos estudios están descubriendo la relación que existe entre el cabeceo y el daño en la función y estructura del cerebro.

Daño por acumulación

En un estudio de la revista científica Frontiers sobre los efectos del cabeceo, se afirma que un jugador puede estar sujeto a un promedio de 6 a 12 cabezazos por partido, donde la pelota alcanza altas velocidades. Para entender qué pasa con el cerebro cuando se produce el impacto de la cabeza con el balón, el doctor David Lira del Instituto Peruano de Neurociencias explica: “Lo que produce el golpe es un rebote del cerebro –que está suspendido en el líquido cefalorraquídeo– contra el cráneo, que es un hueso, lo que produce traumatismo encéfalo craneano”.

El neurólogo aclara que cabecear una vez no produce nada, el problema es el cabeceo repetitivo: “En un entrenamiento de tiros libres, por ejemplo, todos practicarán lanzamientos con la cabeza y ese día darán treinta cabezazos, su cerebro sufrirá treinta golpes, el riesgo de sufrir un daño se da por acumulación”.

Y para no alarmar a los amantes del fútbol, aclara que esta precaución se aplica a los jugadores profesionales: “Los amateurs, que se reúnen una vez por semana, no practican cabezazos repetitivos, no les va a afectar”. Eso sí, advierte que “cuando una persona tiene un golpe importante en la cabeza debe retirarse del partido y no jugar durante un par de días con el fin de que un nuevo golpe genere lesiones permanentes”.

La federación escocesa también ha prohibido el cabeceo repetitivo en las categorías de menores: “El riesgo es mayor porque están en desarrollo neurológico, los golpes en ellos pueden producir daños a largo plazo”.

Lira recuerda que las advertencias médicas sobre posibles daños neurológicos comenzaron en el fútbol americano, luego el rugby y ahora el fútbol, que es también un deporte de contacto: “Los estudios que están en marcha están descubriendo que los jugadores profesionales tienen lesiones neurodegenerativas que no son normales […] La práctica reiterada del cabeceo ha mostrado un mayor riesgo de desarrollar demencia por alzheimer y enfermedad de Parkinson”.

Los nuevos parámetros de la federación escocesa cuentan con el apoyo del 64% de sus futbolistas que consideran que los cabezazos deben limitarse en los entrenamientos.