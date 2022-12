Viaje al mundo de los dinosaurios peruanos

Muchas ideas geniales pueden brotar del vínculo padre-hijo. Un día de enero de 2022, el economista Nicolás Rodríguez y su pequeño compañero de 7 años, Julián, jugaban con muñecos de dinosaurios. Durante ese pasatiempo pensaron en elaborar un libro en el que estos animales fueran el atractivo. Se enfocarían en especies del Cenozoico (66 millones de años atrás) y el Mesozoico (hace 250 millones de años) descubiertas en el Perú.

Dinosaurios y animales prehistóricos del Perú, de Ediciones Pichoncito, de la cual Nicolás es coautor, se imprimió y se lanzó al público en octubre de este año, como resultado de un largo proceso de investigación. El primero en sumarse al equipo de trabajo, Sebastián Burga, se encargó de ilustrar una visita guiada que Julián —el niño protagonista— hace al Museo de Historia Natural de San Marcos.

El libro es un híbrido entre enciclopedia y cómic. En esa línea narrativa, Julián, luego de haber recorrido las galerías del museo, conversa con sus compañeros, regresa a su casa y se va a dormir. Antes de cerrar los ojos, el niño se pregunta: ¿Y si me construyo una supermáquina que me lleve al Perú de los carcharodontosaurios (depredador que levantaba más de 400 kilos con sus mandíbulas)? Allí empezará su viaje al pasado para mostrarnos dónde vivían los dinosaurios peruanos y otras criaturas de la misma línea evolutiva.

Nicolás Rodríguez siempre tuvo claro por qué los dinosaurios son tan populares. “Es de locos. Hay un sinfín de libros infantiles sobre ellos. El fenómeno es global porque son criaturas casi fantásticas, inverosímiles. Sin embargo, existieron y se ha demostrado. Eso cautiva a los niños. Los lleva a un mundo alucinante”, dice.

Para sumergirse en el estudio de la extinción masiva de los dinosaurios y cómo se acoplaron a la secuencia evolutiva de la vida, se apoyó en el investigador Santiago Bullard y contó con la asesoría del paleontólogo Rodolfo Salas, voz calificada que trabaja en San Marcos y la Cayetano Heredia.

“Para abordar los datos duros, primero hay que darles a los niños algunos conceptos básicos. En las páginas 14 y 15, verán el árbol de la evolución y, a la derecha, apuntes del propio Charles Darwin sobre este tema. En la página 17, se cita al catedrático italiano Antonio Raimondi. Él fue el primero que se interesó en la paleontología metódica en nuestro territorio”, explica Rodríguez.

El autor del libro afirma que la clave para saber si el lenguaje científico se entendía era Julián, su hijo y socio. “Él tiene 7 años y está bien informado. Quisimos agregar información para niños de 10 o 12 años. Hay conceptos complejos que hemos tratado de simplificar. Alguien de 5 años sí puede leerlo”, detalla.

Apuesta

Ediciones Pichoncito le ha inyectado dinamismo a la oferta de literatura infantil en el Perú, pero Nicolás Rodríguez recalca que todavía falta difundir hábitos de lectura. “Los niños tienen una orientación natural hacia explorar el mundo, ya sea un bosque, un lago, las montañas… Con Julián vi un documental sobre dinosaurios en Apple TV y ese fue un gran insumo para hacer el libro”, cuenta.

Después reflexiona: “En el Perú se ha demostrado la presencia de cuatro especies de dinosaurios. Se trata del titanosaurio, el carcharodontosaurio, el espinosaurio y el hadrosaurio. Eso no significa que no haya habido otras especies, sino que no se han identificado. Siempre se han canalizado más los recursos de investigación a la antropología; pero nos falta que el gobierno, la cooperación internacional o universidades extranjeras nos ayuden a zambullirnos en la búsqueda de fósiles, como sí sucede en Argentina”.

El propósito de la publicación, según las palabras de Nicolás, es que los niños peruanos, desde ahora, se animen a desenterrar especies que estuvieron en nuestro territorio, pero cuyo paso desconocemos.