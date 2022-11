Hablemos de la menstruación

Un grupo de adolescentes cruza el patio hablando de fórmulas químicas. Han hecho una pausa en sus clases para dirigirse a una charla sobre pubertad, menstruación e higiene. Las escolares del colegio estatal General Roque Sáenz Peña, de San Miguel, aprovechan este espacio para hablar de los procesos que viven sus cuerpos durante el periodo y de los mitos que se tejen sobre este tema del que todavía se habla en susurros.

“A mí me llegó la regla a los 8 años, mi abuela decía que era una enfermedad, yo me sentí mal porque creía que todavía no era el momento de que me llegara” , dice Silvia Tarazona (15). “Una vez estaba con un grupo de amigos y me vino el periodo, y me manché, y ellos empezaron a decir: ‘no, qué asco’, ‘límpiate’, ‘vete’, como si fuera algo anormal o antihigiénico”, añade Jesmary Rangel (16).

La que direcciona esta charla es la psicóloga educativa Josselyn Ulloa, integrante del equipo de profesionales de la marca de toallas higiénicas Nosotras, que visita colegios de Lima y el interior del país para hacer pedagogía sobre la menstruación, y explicar a los escolares que es un proceso natural del que se debería hablar de forma abierta e informada. “En las charlas he visto de todo, a las chicas tapándose la cara cuando hablamos de órganos genitales, y a los chicos diciendo groserías cuando se habla de la menstruación”, dice Ulloa.

Así como en muchos hogares solo se habla de la regla entre madres e hijas y es considerado un “asunto de mujeres”, así también muchas niñas y adolescentes en edad reproductiva viven en silencio las ofensas de sus compañeros. En 2020, el estudio Retos e impactos del manejo de higiene menstrual para las niñas y adolescentes en el contexto escolar de Unicef Perú (bajo la autoría de Patricia Ames y Carmen Yon) reportó que el 99% de las escolares entrevistadas experimentaron sentimientos de vergüenza durante la regla, y el 57% dijo que fue blanco de las burlas de sus compañeros varones que asociaron su estado como algo “sucio” y que “da asco”.

“¡Aj!, está sangrando”, “está mojada”, “se ha cortado su vagina con un cuchillo”, “¿por qué te baja tanta sangre?”, “está con su mes, está a punto de embarazarse”, fueron algunas de las expresiones que registraron las investigadoras en Ucayali cuando les preguntaron a las escolares qué suelen decir sus compañeros cuando se enteran que están menstruando. Incluso se cuenta en el estudio que el escarnio puede ser mayor cuando alguna se mancha el uniforme por accidente: “¡Anda, lávate!” o “¡fuera de aquí, asquerosa!”, son los improperios que pueden recaer sobre ellas.

El bullying y la vergüenza hace que muchas se ausenten de la escuela por varios días o, si es que asisten, tratan de pasar desapercibidas, evitan moverse mucho, no hacer deporte, no participar en clase. “Estas conductas de los varones es un reflejo de una ausencia de educación sexual integral. La controversia que hay al respecto entre los grupos antiderechos y el Estado está cobrando como víctimas a las niñas, niños y adolescentes, que no están siendo formados para entender los cambios naturales de la pubertad como es la menstruación”, dice la doctora en psicología, María Angélica Pease, que lideró la investigación Ser adolescente en el Perú, publicado por Unicef y la PUCP este año.

Para frenar la violencia contra las estudiantes, Nosotras decidió incluir este año a los compañeros varones en las charlas sobre la regla: “Queremos que desde temprana edad, niñas, niños y adolescentes llamen a las partes y los procesos naturales del cuerpo por su nombre, así evitaremos la desinformación y el bullying”, dice Yenny García, gerente de marketing de Essity, quien cuenta que al comienzo fue difícil convencer a los colegios para abrir estos espacios donde se invitan a participar a escolares desde el cuarto grado de primaria. “Nos decían que eran muy pequeños para recibir esa información, pero creemos que una intervención a esa edad formará mejor a los chicos, las niñas comienzan a menstruar entre los 8 y 12 años”.

“Sangrar es normal” es el mensaje que están llevando a los colegios y, como estrategia de campaña, lo han impreso en curitas en forma de toalla higiénica para recordarles a los chicos que ellos también sangran cuando se hacen heridas. Es una forma de empatizar con sus compañeras.

Volviendo a la charla con la psicóloga Ulloa, el estudiante Gregorio Dugarte (15) dice: “Yo veía a la regla como algo antihigiénico porque nunca me habían hablado de eso”, mientras que su compañero Gabriel Ríos (17) añade, un tanto más sensibilizado: “La regla no debe avergonzar a las mujeres porque forma parte de su desarrollo, yo lo supe desde pequeño porque mi mamá me habló, si a una compañera le pasara un accidente, uno no puede hacerle un desplante, hay que ser empático”.

En realidad, la menstruación –y la sexualidad en general– no es un tabú entre los adolescentes, opina la psicóloga Pease, más bien es un tema poco acompañado tanto en la escuela como en las familias: “Las y los adolescentes peruanos solo conversan de sexualidad con sus pares y se informan a través de las redes sociales e internet. La familia no acoge el tema y lo desalienta, considerándolo un asunto de adultos. Y en la escuela se toca de manera muy biologicista, se hablan de los cambios puberales (cambio de voz en varones y menstruación en mujeres), pero sin promover espacios para acoger sus preguntas y preocupaciones”.

El ocultamiento de un proceso natural como es la menstruación ha hecho que, por ejemplo, muchas niñas no tengan acceso a toallas higiénicas y en los colegios no haya dispensadores de estos productos básicos de higiene femenina. En el estudio de Unicef se señala, incluso, que muchas escolares de la Amazonía aún usan telas para suplir esta carencia, y en vista de que puedan mancharse, se sienten incómodas y prefieren faltar a clases.

Hablar de la menstruación es urgente, y no es un “tema de mujeres”, también es una cuestión de salud y políticas públicas.

