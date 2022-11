El gabinete y la fusión

Con seis cambios se estrenó el nuevo gabinete presidido por Betssy Chávez. La impresión es que el gobierno de Pedro Castillo sigue incurriendo en los errores que arrastra desde su llegada al poder: priorizar las cuotas partidarias antes que nombrar profesionales idóneos y solventes en las carteras. Varios de los nuevos ministros ya empiezan a ser cuestionados por no dar el perfil para el cargo que ahora ostentan. Por ejemplo, se ha informado que la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cinthya Lindo, tiene solo como experiencia laboral haber sido maestra de primaria. O que la nueva ministra de Cultura, la congresista Silvana Robles, es cirujana dentista, formada además en una universidad no licenciada. La propia primera ministra ha enfrentado varias acusaciones e incluso fue censurada durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo. El gobierno de Castillo no tiene los cuadros adecuados, no los puede conseguir o simplemente no quiere hacerlo. A las acusaciones por delitos de corrupción, se suma una innegable vocación por el amiguismo o la ineptitud en la gestión del Estado.

Fusión gastronómica

Las sucesivas oleadas de migrantes que el Perú ha vivido a lo largo de su historia convirtieron a su gastronomía en un crisol de sabores. La influencia árabe, española, africana, japonesa, china, italiana y más, hicieron que la cocina peruana absorbiera recetas y las transformara en platillos con sello nacional. Y ni hablar de las poderosas cocinas regionales en costa, sierra y selva. En esta edición damos cuenta de una noticia alentadora y positiva: el restaurante limeño de un chef venezolano que hace fusión entre la cocina peruana y la de su país, ha logrado el puesto 11 entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Más allá de sentimientos xenofóbicos, siempre hay cosas positivas en el encuentro entre dos culturas. El Perú es potencia gastronómica por todo lo que asimiló en su devenir histórico.