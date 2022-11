El foco puesto en Qatar

Este es un Mundial extraño no solo por la prohibición de venta de cerveza para los aficionados en los estadios o por los gestos de protesta que han tenido algunas de las superestrellas llegadas a Doha. Lo es también porque los hinchas que alientan a los favoritos Francia, España Argentina y Brasil son inmigrantes de India, Bangladesh, Filipinas o Pakistán, quienes han adoptado como suyas las camisetas de los galos, la de la Furia Roja, la Albiceleste y la Verdeamarela.

Es un fenómeno que ya se ha visto por las redes sociales, cuando los aficionados que han viajado desde sus respectivos países se juntan asombrados con hinchas de sus colores, pero que proceden de países del entorno árabe. Son fanáticos nativos que se abrazan con sus pares adoptivos.

Reportero. El autor de esta nota en el Estadio Internacional de Khalifa

En un mundial como este, que se juega por primera vez en la Península Arábiga, una región con costumbres rígidas, la cobertura periodística se hace compleja y por momentos estresante. Primero está lo urgente. Líbero es un medio impreso, pero no solo toca atender los requerimientos del papel, también es preciso dedicar casi 24 horas a la redacción digital y mucho tiempo a los despachos en vivo para la plataforma audiovisual del diario, cuya audiencia está ávida de ver en video todo lo que acontece en este lado del mundo.

Le llamamos Cobertura 360 o multiplataforma y esa es hoy prioridad para las empresas periodísticas como La República, que van en busca de ofrecer la información más completa de la Copa del Mundo. Es también la primera vez que cubrimos un mundial de esta forma, atentos tanto a lo digital como al impreso.

Luego están los desplazamientos. He cubierto los mundiales de Sudáfrica, Brasil y Rusia, pero -en virtud de las cortas distancias que hay entre las sedes oficiales- Qatar es el primero en el que los reporteros podemos estar presentes en dos estadios distintos en un mismo día. Eso sí. Hay que correr. En taxi, en bus o si hay suerte en el lujoso Metro de Qatar, para llegar de un lugar a otro debes estar enfocado todo el tiempo y competir con los propios aficionados.

Fanáticos alterados

Escribo esto en un descanso. Ha terminado el partido entre Países Bajos y Ecuador, la sorpresa sudamericana. Estamos en el Estadio Internacional de Khalifa, el más histórico del país. Desde que fue construido en 1976, ha sido sede de la selección de Qatar. Aquí se jugará el partido por el tercer puesto del Mundial. Es un coloso que tiene como estructura dos gigantescos arcos que hoy cuentan con un eficiente sistema de refrigeración que puede vencer al calor del desierto.

Antes de entrar al estadio me pasó algo inesperado. Estaba conversando con dos hinchas que se presentaron como ciudadanos afganos. Hicieron todo tipo de gracias mientras conversábamos y me pidieron que les pasara el link de la transmisión. Pero no podía porque el programa para redes, en Lima, no había terminado. Así que cambiaron el tono y me exigieron a los gritos que me identificara. Se tranquilizaron cuando les di mi número de celular y me mandaron un mensaje de WhatsApp para confirmarlo. No sé bien qué querían, pero fue un momento tenso, quizá confundí algo de lo que dijeron, pero lo bueno es que no ha pasado de nuevo. En general, desde que llegué a Doha, la experiencia ha sido grata. El mundial será recordado por los resultados inesperados de la primera ronda, por esos festivales para fanáticos en los que un vaso de cerveza puede costar 12 dólares y por tener un anfitrión poco convencional.