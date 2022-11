Bad Bunny: el fenómeno en Lima

El pasado domingo 30 de enero, a las 9 de la mañana, había más de 400 mil personas haciendo cola virtual en la página de Teleticket, pugnando por conseguir entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima. Como era de esperar, los boletos se agotaron en menos de una hora. Al ver la avidez de los fans, la promotora del show puso a la venta una segunda fecha y, de nuevo, los tickets se agotaron en menos de tres horas.

Si Benito Martínez Ocasio –el nombre real de Bad Bunny– hubiese querido vender una tercera fecha en Lima, lo habría hecho sin problemas. Quizás también una cuarta. Y una quinta.

Y lo mismo en otros países de Latinoamérica (también tuvo que abrir segundas fechas en Chile y Argentina y una tercera en Colombia).

Lo que ha conseguido Bad Bunny con el World’s Hottest Tour no tiene precedentes.

Según los medios especializados, la gira del portorriqueño es la más taquillera de la historia de los Estados Unidos, superando al No Filter Tour de los Rolling Stones (2017-2019).

Quizás no sea algo demasiado sorpresivo.

PUEDES VER: Pamela Cabanillas asegura que se entregó a autoridades en Europa y que estas rechazaron su detención

Después de todo, el intérprete de “Safaera” lleva dos años como el artista más escuchado en Spotify (2020 y 2021 y es posible que repita el plato en 2022). La revista Rolling Stone lo consideró “una de las superestrellas más grandes del planeta” y el británico The Guardian dijo que era “la estrella pop más grande del mundo”.

En 2020 fue portada en la revista Rolling Stone y en el magacín del New YorkTimes. Foto: agencias.

En 2020 fue portada en la revista Rolling Stone y en el magacín del New YorkTimes. Foto: agencias.

¿Por qué él? ¿Por qué no Daddy Yankee, el rey del reguetón? ¿O J Balvin? ¿O Karol G? ¿Por qué fue él y no alguno de ellos a quien invitaron al Tonight Show de Jimmy Fallon o a Saturday Night Live o a quien la revista del New York Times le dedicó un reportaje de portada?

¿Cómo es que el muchacho de Vega Baja, un balneario a 45 minutos de San Juan, que hasta hace unos pocos años trabajaba como empaquetador en un supermercado, se convirtió en el artista más importante del planeta?

Un ícono cultural

–Bad Bunny es un artista único– dice Pedro Pacheco, director del sitio Música Urbana Nacional. –Es distinto no solo para nuestra cultura sino para otras culturas. La particularidad de su voz, el flow que transmite, su extravagancia al momento de vestirse, y si a eso le sumas que su equipo conoce muy bien el manejo de las redes sociales, todo eso hace que llegué a rincones donde jamás imaginó. Es el artista top en todas las lenguas y eso que solo canta en español.

Vestido de mujer en el video de “Yo perreo sola”. Foto: YouTube

–Hay varias cosas que explican que haya llegado adonde está– dice, por su parte, el productor Manuel Garrido-Lecca. –La primera es que él ha sabido usar la vieja fórmula de la irreverencia, en todo momento ha transmitido esta sensación de libertad, de que “yo hago lo que me da la gana”, como dice uno de sus discos. Y eso es algo que lo ha conectado con los jóvenes.

En el aspecto musical, dice, ha sabido revalorar sus orígenes musicales, el reguetón de la vieja escuela, capturando el espíritu de las raíces boricuas (algo que se aprecia muy bien precisamente en su disco YHLQMDLG y en temas como “Safaera” o “Qué malo”).

Pero si hay algo que lo ha hecho distinguirse claramente del resto de estrellas del género urbano es –según Garrido-Lecca– que no ha tenido miedo en ir más allá de los tópicos de siempre del reguetón (el sexo, las fiestas, etc.).

–Bad Bunny ha sabido tocar temas profundos a su manera. Como en la canción “Yo perreo sola”, en la que habla del derecho de las mujeres a bailar sin que las acosen. O “Solo de mí”, en la que habla de la violencia familiar. Son temas que lo han convertido en una suerte de ícono y en la voz de una generación– dice.

¿Un artista con conciencia? Aparentemente sí. El portorriqueño no deja de cantar sobre “bellaquear” y “chingar”, pero también, como indica el productor peruano, ha escrito temas contra el acoso y la violencia hacia las mujeres, que le han ganado cierta credibilidad entre el movimiento feminista (aunque hay un sector que piensa que lo suyo es oportunismo).

Bad Bunny también se ha pronunciado, a su modo, contra la transfobia y los crímenes de odio. Al show de Jimmy Fallon fue con una camiseta que reivindicaba a Alexa, una mujer trans de Puerto Rico a la que asesinaron a tiros después de que utilizara un baño de mujeres.

“La verdad, se ha convertido en un ícono de la cultura queer latina”, dijo, en su momento, su amigo Ricky Martin. “Ha hecho eco de una generación que está descubriendo su identidad. Es muy refrescante presenciarlo en una industria que es conocida por su machismo”.

A mediados de 2019, el intérprete de “Yonaguni” fue uno de los rostros visibles de las protestas ciudadanas contra el gobernador de Puerto Rico, cuya entraña corrupta, machista y homófoba quedó expuesta en unos chats de Telegram filtrados a los medios. Bad Bunny y su amigo Residente lideraron las movilizaciones y hasta publicaron una canción, “Afilen los cuchillos”. El gobernador tuvo que renunciar.

Activismo. Letras pegajosas, algunas veces hedonistas, otras, trascendentes. Ritmos eclécticos, que partiendo del trap y el reguetón incorporan elementos de la salsa, el pop y hasta el metal. Una imagen extravagante, a veces andrógina. Una voz grave, sin técnica pero llena de personalidad. Un carisma sin igual.

Elementos que han hecho de Benito Martínez quien es actualmente: si la música urbana es el género que hoy domina al mundo, Bad Bunny es su monarca absoluto. El primer latino en colocar un álbum –YHLQMDLG– en el puesto 2 de la lista Billboard. El primero en ganar un MTV Video Music Award. El primer hombre en ser portada de la revista Playboy –después de Hugh Hefner. Uno de los 200 artistas más influyentes de los últimos 25 años, según Pitchfork.

El artista que el domingo 13 y el lunes 14 de noviembre se presentará en Lima, en el Estadio Nacional, ante una audiencia conjunta de más de 80 mil espectadores, será el primer latino en protagonizar una película de Marvel (El Muerto, 2024). El próximo año la Universidad de San Diego dictará una clase sobre su impacto en la cultura global. Mientras tanto, él seguirá haciendo música. Conquistando el mundo. Y lo seguirá haciendo en español.