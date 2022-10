La Villa y la controversia

Es natural que muchas personas creyeran en la historia de Gabriela Sevilla, sobre su secuestro y el hurto de un supuesto bebé. Y esto se debe a que la posibilidad de que ocurra un hecho similar es muy alta. La Defensoría del Pueblo informó hace tres semanas que entre enero y septiembre de este año se reportaron 4019 mujeres desaparecidas, de las cuales 2706 son adolescentes y niñas. El Perú es un escenario hostil para las mujeres, de eso no hay duda. Y no es todo. Las investigaciones sobre trata de personas han sido descuidadas porque no hay presupuesto para ellas. La Defensoría afirma que hoy el estado solo gasta 0,12 soles en proteger a cada ciudadano de las mafias de tratantes. Con todo esto en la cabeza, resulta más fácil entender la indignación generalizada que provocó la historia de Gabriela Sevilla y el desconcierto que causó la posterior versión de las autoridades. Pero eso no debe tapar la realidad de violencia que viven otras mujeres en el territorio.

Villa Panamericana

El doctor Juan Oriundo, exdirector de la Villa Panamericana, que se usó para aislar a pacientes contagiados de COVID, explica en esta edición que la mayor parte de especialistas que atendía en este lugar eran jóvenes recién salidos de la universidad o que estaban haciendo su serums. La emergencia los obligó a convertirse rápidamente en especialistas. Hoy, su experiencia no debe desperdiciarse. Pueden reforzar cualquier unidad de emergencia o de cuidados intensivos. Son médicos formados en medio de la mayor crisis de salubridad que haya enfrentado el país. Son todo terrenos, como dice Juan Oriundo, y deben volver al servicio activo en el sistema de salud.