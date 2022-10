Cusco, el imperio de las aves

Dicen que todo aquel que se inicia en la observación de aves debe cumplir cinco mandamientos: uno, documentarse antes de salir al campo y elegir un sitio oportuno. Dos, contar con buenos (no necesariamente caros) equipos de observación que van desde prismáticos hasta cámaras con teleobjetivos. Tres, no alterar el hábitat de las aves. Cuatro, no difundir en redes sociales la ubicación de nidos ni los sitios donde descansan las aves migratorias. Cinco, amar la naturaleza.

Pero debería añadirse uno más: participar en las ferias y congresos internacionales de avistamiento de aves, donde podrán compartir conocimientos, espacios para la reflexión y salidas de campo. El más próximo será en Cusco (cuya toponimia es asociada a la lechuza, según algunos lingüistas). La Ciudad Imperial será el epicentro de la XI Feria de Aves de Sudamérica que se desarrollará del jueves 27 al domingo 30 de octubre.

Si bien las imágenes de aves abundan en la iconografía de las grandes civilizaciones prehispánicas que prosperaron en nuestro territorio (incluyendo la manufactura de finos vestidos elaborados con plumas), podemos afirmar que los primeros “observadores” de aves en el Perú fueron los cronistas José de Acosta y el Inca Garcilaso de la Vega. Ambos, con referencias muy generales, demostraron su sorpresa por especies como las aves guaneras, el gallinazo, que sigue decorando nuestras ciudades, el descomunal cóndor y especies tan llamativas como el suri o el picaflor.

Hoy en día, el Perú figura entre los tres primeros países con mayor cantidad de especies del mundo, junto con Brasil y Colombia. De ahí la importancia de tener a Cusco como sede de esta feria para retomar en nuestro medio una actividad que ya cuenta con millones de seguidores en todo el mundo.

Al respecto, el periodista Willy Reaño sostiene que esta feria en Cusco “puede ser un punto de inflexión para los observadores de aves del Perú. Colombia ya nos tomó la delantera y hemos perdido el segundo lugar continental en cantidades de especies en beneficio de Brasil”. Reaño, quien también es un conocido consultor en temas de turismo de naturaleza, revela que la última versión de esta feria se realizó en noviembre pasado en Manizales, Colombia. “Anteriormente, el evento se había llevado a cabo en Uruguay, Chile y Argentina”.

Explica que el nutrido programa de la XI Feria de Aves de Sudamérica incluye charlas, simposios, talleres, exposiciones fotográficas, además de stands donde los pajareros podrán adquirir equipos de campo y conocer las propuestas de los entes gubernamentales y las empresas dedicadas a la promoción de la observación de aves. “La feria ofrece a los observadores de aves la oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre la materia o complementarlos en temas diversos como anillado, fotografía de naturaleza, migración y mucho más”, detalla Reaño.

Para los organizadores, la elección de Cusco como sede de la feria no ha sido mera coincidencia. “La región Cusco cuenta con diversas zonas de vida y climas que van desde las alturas de los andes, a más de 6.000 msnm, hasta los 300 msnm en la selva amazónica. En el territorio cusqueño se han registrado 1.100 especies de las 1.800 registradas en todo el Perú, constituyéndose en la región con más aves en todo el país”, explican.

Las conferencias tendrán como sede el Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco. La expectativa gira en torno a las exposiciones de observadores de aves de todo el continente y ornitólogos de talla mundial como el inglés Barry Walker y el estadounidense Tom Schulenberg. Los participantes contarán con un programa de salidas diarias y circuitos de uno a cinco días, entre los que destacan recorridos para ‘pajarear’ (birding) por el Parque Nacional Manu, el Abra Málaga, los alrededores del nevado Salkantay y el Valle Sagrado de los Incas.