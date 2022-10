Matt Smith: el príncipe dragón

El personaje más arrogante e implacable del mundo de Westeros es en la vida real un hombre lleno de dudas.

Matt Smith (Northampton, 1982) es considerado hoy uno de los actores más talentosos de su generación. Conquistó al público británico con su encarnación del Doctor Who, ese excéntrico viajero del espacio, ícono de la televisión inglesa, durante tres temporadas.

Cosechó elogios y hasta una nominación a los Emmy por su interpretación del príncipe Felipe en la premiada The Crown de Netflix. Y, desde agosto de este año, tiene rendidos a los críticos con su personaje de Daemon Targaryen, hermano del rey de Westeros y ambicioso pretendiente al trono, en House of the Dragon, la esperada precuela de la gigantesca Game of Thrones.

Y, sin embargo, es un hombre que en no pocas ocasiones duda sobre el rumbo a seguir.

LORD INGLÉS. Ganó popularidad con su interpretación del príncipe Felipe en la serie The Crown, de Netflix.

Le sucedió cuando, con solo 26 años y sin un currículum demasiado impresionante, fue elegido para protagonizar las aventuras del Doctor Who. Ya estaba encaminado en las grabaciones y, sin embargo, se detuvo a preguntarle a su agente si debía hacer “eso”. “Ya lo estás haciendo”, le respondió, con flema británica.

En las primeras lecturas del libreto de The Crown, le dijo a su coprotagonista, Claire Foy (quien interpretaba a la reina Elizabeth), que no estaba seguro de querer hacer el papel.

Y el día en que su agente le dijo que los estudios estaban interesados en que se calzara la armadura de Daemon Targaryen, Smith, consciente del peso que significaba seguir el legado de la serie original, se deshizo en dudas. “No sé, es difícil, ¿no hemos visto esto antes?”. Sin embargo, luego lo invitaron a hacer una prueba de pantalla... “y eso fue todo”.

Matt Smith actúa como Daemon Targaryen en la popular serie "House of the dragon". Foto: HBO

Sangre y fuego

Antes de que se estrenara HOD, muchos fanáticos dudaban de que tuviera lo necesario para interpretar a uno de los personajes más complejos de Fuego y sangre, la novela de George R. R. Martin en la que se basa la serie y que relata la dramática caída de la Casa Targaryen, dos siglos antes de los hechos narrados en GOT.

Pero bastó que Smith impusiera su presencia en el primer capítulo para que los escépticos quedaran convencidos y así lo hicieron saber en las redes sociales. Todos estaban fascinados por su escalofriante magnetismo.

Los críticos, por su lado, lo consideran uno de los puntos más altos de una serie que, si bien ha sido mayormente bien recibida, todavía no ha provocado la admiración que concitó, hace once años, la historia de los Stark, los Baratheon y los Lannister.

“La actuación de Matt es única porque, como Daemon, anhela y disfruta el caos y el control (...) Entra a una habitación con su armadura y es indescifrable desde el primer momento”, escribió el sitio web Slashfilm.com.

Uno de los aspectos más fascinantes de este príncipe de melena plateada, cuyo corcel es un dragón llamado Caraxes, es la relación que sostiene con su sobrina, Rhaenyra, su rival por el trono, la que con el correr de los capítulos va volviéndose más compleja e intensa.

Y la relación con su hermano, el rey Viserys, a quien desafía constantemente, a veces con suma crueldad, pero por quien, a pesar de todo, guarda un profundo amor y respeto.

“Es un personaje brillante”, dice Smith, “porque nunca sabes bien lo que está pensando. Me gustó la ambigüedad de eso”.

En los últimos capítulos emitidos hasta el día de hoy, el Daemon de Smith terminó por configurarse como el personaje sino más importante, el de mayor impacto en el devenir de la trama. Él, por supuesto, a estas alturas, siente que al vencer sus dudas sobre entrar al universo de Westeros tomó la decisión correcta.