Carmen Ilizarbe: “El modelo de democracia que se instaló el 2001 ya colapsó”

La politóloga y antropóloga Carmen Ilizarbe, profesora de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ha realizado un estudio sobre las protestas en las calles titulado La Democracia y la Calle. Protestas y contrahegemonía en el Perú (IEP, 2022). Sostiene que el modelo de democracia que se instaló desde la caída de Alberto Fujimori ha colapsado, que la desestructuración alcanza a los partidos y la gente busca formas de autorepresentación política.

En el libro analiza las marchas, la calle, en la política peruana.

El libro trata sobre las protestas callejeras, un fenómeno de participación política informal garantizada en la Constitución, que ha crecido con mucha fuerza desde antes del gobierno de Fujimori. Las marchas las analizo como momentos de articulación política, de suma de grupos y personas diversas con un objetivo común.

Como la Marcha de los Cuatro Suyos (M4S).

En el caso de la M4S hubo una ola de movilización contra Fujimori, que venía gestándose por lo menos desde el año 96. La primera protesta estuvo liderada por estudiantes y otras organizaciones populares que cuestionaron primero la Ley de Amnistía para el grupo Colina y los esfuerzos para permitir que Fujimori candidateara por tercera vez. Toledo lidera esas energías populares, que él no construyó, ni habilitó. Toledo surfea esa ola de movilización pero luego él mismo, cuando es presidente, va a ser también golpeado por las protestas, por ejemplo, el ‘Arequipazo’ y Tambogrande. Y hay experiencias similares. Alan García y el Baguazo, Humala y Conga, Kuczynski y Tía María o Las Bambas. Hay conflictos que a veces tienen tanta fuerza que son capaces de vetar, de bloquear, decisiones presidenciales importantes.

Después del 2000 hay grandes protestas en regiones, Lima como que se adormece.

Creo que las regiones han ido cobrando más protagonismo, aunque hay cosas que deben definirse en Lima o si no, no tienen visibilidad. En las regiones, la organización de las protestas alcanza picos de exasperación de la gente porque muchas veces los ciudadanos de las regiones no son considerados interlocutores válidos para los políticos. Allí está el caso del asesinato del alcalde Cirilo Robles en Ilave, en el 2004... En el libro, el análisis llega hasta las protestas de noviembre del 2020, donde tenemos “el estallido peruano”, una circunstancia muy parecida y a la vez distinta a la M4S, mucho más efectiva.

¿Por qué más efectiva?

En cinco días se derrocó a un gobierno (el de Manuel Merino), cosa que la M4S no logró hacer, no derrocó al gobierno de Fujimori, pero sostengo que sí deslegitimó a nivel nacional e internacional un gobierno que ya iba en picada.

PUEDES VER: Maestro del grabado

¿Es lo que usted llama el “poder de veto” lo que se logró contra Merino?

Sí, pero en estos últimos 20 años lo hemos visto emerger en circunstancias particulares, porque no es un poder que se pueda usar de manera discrecional. Nadie lo comanda, no hay un líder o lideresa que pueda mover la calle a su gusto, es más bien la forma del liderazgo caudillista que caracteriza a la política nacional de los años previos. En realidad, no es que haya realmente un apego por los líderes, las movilizaciones tienen otro tipo de móvil.

Algo muy interesante que trata en el libro son los rituales. Como el lavado de bandera...

El libro también es una propuesta de recuperar la dimensión simbólica que siempre hay en nuestra comprensión de la política. No solo hay instituciones, procedimientos… Hay una dimensión racional. Y también hay una forma de participación afectiva. Esos afectos se funden, hay cosas interesantes que se consiguen en el espacio público y en el encuentro de la gente. Por eso, muchas protestas son celebratorias, hay música, hay bailes, hay lemas graciosos, divertidos, romance, reencuentros, reconciliación.

¿Qué partidos tenemos ahora? no hay programa, no hay militancia, no hay ideas”. Foto: IEP

¿Este tipo de acciones en la calle buscan reemplazar la ausencia de los partidos?

Diría que no alcanza para reemplazarlos en los términos que la democracia, como sistema político, requiere. Diría que responde al colapso del sistema de partidos peruanos, algo que está documentado. El trabajo emblemático de Martín Tanaka, Democracia sin partidos, es ilustrativo al respecto, pero esa democracia sin partidos la tenemos desde los 90. Fujimori no terminó con el sistema de partidos políticos, él es producto del colapso del sistema de partidos, es el outsider que le ganó al otro outsider, Mario Vargas Llosa.

Es difícil identificarse con los partidos.

En este momento los partidos ya no son instancias de identificación, lo que tenemos ahora son emprendimientos electoreros absolutamente circunstanciales. Ha hecho que la gente tenga que buscar sus propias formas de autorepresentación política. El Perú está plagado de formas de autorepresentación política. Los que no tienen recursos van a la calle y desde ahí tratan de lograr lo que necesitan o defender lo que quieren.

PUEDES VER: Dos veces ganador del Nobel

Hay una pregunta rondando, la crisis política es muy grave, el Ejecutivo y el Congreso son lamentables, ¿por qué no hay protestas?

¿Dónde está la generación del Bicentenario?

Sí, se preguntan eso.

Me parece un reclamo injustificado creer que los jóvenes tienen que resolver todo el desastre que las generaciones anteriores hemos generado... Bueno, creo que es porque no hemos llegado al límite. Ese poder de veto funciona también en momentos en los que ya nos vamos a caer al abismo. Como decía, hablando del caso de Ilave, la protesta es la última opción. Es el plan Z. Uno usa los mecanismos institucionales primero y, al final, cuando ya no queda nada, entra la manifestación porque es muy costosa, requiere mucha inversión de tiempo, esfuerzo, dinero, que no tenemos.

Sí es un panorama político deteriorado.

Es un contexto mucho más deteriorado políticamente hablando que el del 2020. Pienso que ese modelo de democracia que adoptamos después de la caída de Fujimori, en el año 2001, ya colapsó. Y pienso que este grave nivel de desestructuración social y política que tenemos también se explica por los años 80 y 90, el conflicto armado interno también descabezó los liderazgos jóvenes a nivel político y social en el país.

¿Perdimos a muchos líderes jóvenes?

Así es, la cantidad de autoridades jóvenes, alcaldes, alcaldesas, regidores, la cantidad de líderes asesinados de los distintos partidos, de derecha, de izquierda, fue muy fuerte. Por ejemplo, ¿qué sería de la política peruana si María Elena Moyano no hubiese sido asesinada? Me gusta pensar en eso a veces para tratar de entender lo que tenemos ahora...

¿La violencia debilitó a los partidos?

A todos. ¿Qué partidos reales tenemos ahora? No tenemos partidos políticos, tenemos agrupaciones que compiten por cargos en procesos electorales, agrupaciones circunstanciales que son como fachadas, no hay nada atrás, no hay programa, no hay militancia, no hay amor real, no hay ideas, no hay propuestas, no hay nada. Creo que por eso también la calle ha crecido tanto.

La derecha peruana trató de arrebatarle la calle a los sectores de izquierda.

Se dan cuenta que también es un espacio en el que efectivamente sí se disputan las decisiones políticas y también quieren ocupar este espacio. Pero es difícil el reto de la movilización. Hay organizaciones, como Con Mis Hijos No Te Metas, que usan otros recursos más allá de convencer a las personas, obligan a los colegios a ir, utilizan una lógica más vertical y hay quienes pagan también.

¿Hay el peligro de romantizar la calle?

La calle no es esencialmente democrática. No es que las protestas per se son forma de manifestación democrática o que cualquier cosa que vemos en la calle es en sí mismo democrático. No es así. Hay ejemplos de movilización antiderechos que no buscan la ampliación de la democracia.

PUEDES VER: Inventoras invencibles

Aún así, ¿la participación de las personas en la calle podría servir para innovar la democracia, para refundar la democracia?

Es la pregunta del millón... A mí me entusiasma el ánimo de renovar la política o de recuperarla en manos de la ciudadanía. Pero soy muy consciente de sus limitaciones. El poder de veto, como decía, es insuficiente. Y ahora que estamos viendo una nueva forma de degradación de los sistemas políticos, hay que decirlo con todas sus letras: es insuficiente para recomponer el país. Necesitamos todos involucrarnos más.

Pese a las diferencias.

Nuestro país tiene muchas formas de segmentación. Hay diferencias de clase, culturales, socioeconómicas, disputas alrededor del género. A eso lo he llamado formas de división interna. Esa amplitud permite tener fuerza en la calle, pero esa suma de los diversos; del perro, pericote y gato que a veces se ve en las calles, hace muy difícil, no imposible, sumar esfuerzos y consensuar o agregar propuestas para sostener algo en el tiempo. No sé si logremos remontar estas formas tan antagónicas que tenemos en el Perú. No sé si fue la guerra, el neoliberalismo, si fuimos así desde que nos independizamos o desde los Incas. No tengo cómo decir qué determina estas múltiples formas de enfrentamiento hostil que tenemos entre nosotros, en el Perú.