La semilla ganadora de Alianza

Cuatro de la tarde. Mayka Boulangger (15) apenas ha descansado tras sus clases del colegio y carga la mochila que dejó lista la noche anterior con lo esencial: canilleras, chimpunes, buzo y chompa para el frío. Se alista para cruzar la ciudad de Ventanilla a La Victoria. Le espera un viaje de dos horas. Son 35 kilómetros los que la separan del estadio Alejandro Villanueva, Matute, el fortín del club Alianza Lima, su centro de entrenamiento.

Mayka juega de extremo derecho en el equipo femenino de la categoría Sub 16 y hace este viaje de lunes a viernes desde hace siete años. “Venir nunca fue un peso, lo hago porque me gusta el fútbol, porque lo amo”, dice. Fichada por el entrenador Samir Mendoza, es íntima desde los 9 años, y cada vez que sube al micro persiste en su sueño de convertirse en futbolista profesional y llegar a ser como la centrocampista española Alexis Putellas, una futbolista con “mucha visión de juego”.

Como Mayka, otras niñas y adolescentes también viajan de distintos puntos de Lima, desde Huaycán, Chorrillos, El Agustino, Surco o San Juan de Lurigancho, o incluso se mudan de sus provincias para integrarse -tras varias pruebas de selección- a la división femenina de menores del club, el semillero blanquiazul de donde saldrán las futuras “Miryam Tristán” o “Adriana Lúcar”. Vienen atraídas por la llamarada del fútbol femenino.

Alianza Lima ha conseguido dos títulos de la Liga Femenina. Foto: Twitter Alianza Lima femenino

Y es que, en los últimos años este deporte, que parecía feudo de los hombres, se está abriendo a las mujeres. Los clubes han formado y reflotado sus equipos femeninos (la Conmebol se los exigió en 2018), se incrementa la asistencia de la gente a los partidos, y poco a poco se abren más academias de fútbol para chicas.

De hecho, lo vivido en la final de la Liga Femenina 2022 fue histórico. Las aliancistas campeonaron con 3 goles a 0 frente a las trujillanas del Carlos A. Mannucci -se coronaron campeonas por segunda vez-, y Matute vibró con las luces de colores y los cánticos de más de 30 mil almas, una cifra jamás reportada en un partido de fútbol femenino en Perú.

Sin duda, la estela del triunfo de las blanquiazules ha llegado hasta las menores. “Yo admiro a [Sandra] Arévalo, su juego tiene mucho chocolate, mucha calidad”, dice la pequeña gran volante Nadia Cotaquispe, de la categoría Sub 14. “Yo, a Heydi Padilla porque lo dio todo en la final”, dice la combativa Giovanna Aucapiña de la Sub 18. “Yo, a [Adriana] Lúcar porque es muy difícil quitarle el balón, la marcan dos o tres, y sigue con todo”, dice la veloz Ángela Laynes de la Sub 16.

Ana Saiz (12) se volvió viral en TikTok por su rostro de emoción al ver el estadio lleno por el partido contra Mannucci. Foto: Antonio Melgarejo/La República)

El anhelo de estas chicas es pertenecer al equipo de mayores, hacerse una carrera como futbolistas profesionales, llenar estadios que coreen sus nombres y ser fichadas por algún equipo extranjero. A su favor tienen que el fútbol femenino en Perú parece cobrar vuelo: “Hay más visibilidad en la prensa, más aceptación de los hinchas, más patrocinadores, más equipos en competencia; pero, sobre todo, hay más padres que aceptan que sus hijas practiquen el deporte”, dice el entrenador Josimar Gómez. Sin embargo, la profesionalización aún es un camino cuesta arriba, las futbolistas no cobran igual que ellos. En el caso de Alianza Lima, este año se dio un avance interesante, siete futbolistas de la selección de mayores firmaron contratos profesionales.

¡Mantequilla, mantequilla!

Pero no se trata solo de un tema financiero. Lo que detuvo al fútbol femenino en el pasado también fue el prejuicio de género. Por décadas, lo consideramos un deporte impensable para las mujeres. “A mí mi mamá me dijo que me iba a volver ‘machoncita’ y me iban a gustar las mujeres. A ella le gustaba el vóley y quería que sea como ella, pero yo no era para eso. Yo vivo para el fútbol”, cuenta Ángela Laynes.

“A mis profesores les parecía raro ver a una mujer jugando fútbol, nos decían ‘varolinas’ y un montón de cosas que no quiero recordar”, dice Lucerito Huamán (16), hija de agricultores, que dejó su natal Juanjuí (San Martín), se mudó a Lima para entrenar con Alianza y es una gran atacante, con un regate infalible, capaz de dejar fría a la defensa más fiera.

Casi todas estas chicas comenzaron a jugar fútbol con niños ya sea en el barrio o en las academias deportivas. “Cuando llegabas a los campeonatos los niños decían ‘Ay, mira, la vamos a pasar fácil, ya perdieron”, dice Giovanna Aucapiña. “O nos gritaban: ¡Mantequilla, mantequilla!”, añade la arquera de la Sub 18 Fernanda Lizárraga, a quien, por suerte, su padre llevaba a ver partidos desde chica.

Es cierto, las niñas llegan al fútbol con cierta desventaja frente a los niños que patean la pelota prácticamente desde que toman biberón. “Mientras que los chicos empiezan desde los 5 años, ellas lo hacen a los 11 o 12, entonces llegan al fútbol con menos desarrollo muscular”, explica el preparador físico Giorgio Mariscontti.

Jugadoras de la división de menores de fútbol femenino del club blanquiazul sueñan con jugar en las ligas mayores.

Para nivelar esto, la jefatura de Alianza Lima abrió este año la categoría Sub 12. “Es necesario hacer una línea de desarrollo de alto rendimiento del fútbol femenino y tener canteras que puedan nutrir al equipo de mayores […] creemos que es muy importante formar a las chicas desde los 11 años y darles un camino profesional” , dice Sisy Quiroz, jefa del equipo femenino de Alianza.

Amrita Romero y Ana Saiz, por ejemplo, pertenecen a esta categoría. La primera se sintió atraída por club de La Victoria por su compañerismo y valor: “Me gusta mucho Sandy Dorador [sufrió un esguince en la rodilla contra Mannucci], que alienta a las chicas, que les dice: ¡Vamos, Alianza, carajo!”. Y la segunda aún sigue conmocionada por lo vivido en Matute en la final de la Liga Femenina: “Había tanta gente cantando, humo de colores, fuegos artificiales, yo le hice una cara de sorpresa a mi amiga, y me volví viral en TikTok”, dice.

La semana cerró con otro hito del club blanquiazul. Sashenka Porras (17), de la división de menores, participó en la primera contienda de las mayores en la Copa Libertadores Femenina 2022, y metió el gol del empate de las grones ante Deportivo Lara de Venezuela, y se convirtió en la futbolista peruana más joven en anotar en toda la historia de este torneo. Los planes de Alianza de apostar por el fútbol de mujeres están dando frutos y muchos goles.